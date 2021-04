Gemelos de Raleigh logran $1 millón en ofertas de becas y admisión en 15 universidades

Los gemelos Reagan Razon y Ricardo Razon IV, de Raleigh, consiguieron más de $1 millón en ofertas de becas y la admisión en 15 universidades en el país.

La pandemia del coronavirus y la educación en casa no han sido obstáculos para que los gemelos Razon, 17 años, se destacaran académicamente en Enloe High School y consiguieran oportunidades de estudio gracias a sus méritos.

De acuerdo con Black Enterprise, los gemelos Razon recibieron más de $1.5 millones en ofertas de beca para estudiar en universidades.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Además, fueron aceptados en 15 instituciones de educación superior que le ofrecieron admisiones o becas de estudio, entre ellas: Harvard, Yale, Massachusetts Institute of Technology, University of Pennsylvania, Duke y University of North Carolina.

Los gemelos le contaron a Black Enterprise que empezaron a investigar sobre las postulaciones universitarias cuando entraron al último año de la secundaria. Su área de estudios preferida es la informática.

“Hubo algunas universidades a las que también solicitamos por separado. Ricardo fue aceptado en Georgia Tech y recibió una beca de Rice. También me aceptaron en Stanford y en la Universidad del Sur de California”, dijo Reagan a Black Enterprise.

Los gemelos investigaron los plazos de postulaciones y asistieron a sesiones de admisión en distintas universidades desde octubre de 2020 hasta enero de 2021 de forma independiente.

Todo esto fue gracias a las recomendaciones de sus padres, Ricardo Razon III y Michelleta Razon, quienes le recomendaron planificar y actuar con anticipación.

Su padre, quien es descendiente de filipinos (asiáticos), egresó de University of North Carolina at Chapel Hill y pertenece a la fraternidad Omega Psi Phi.

“Recuerdo en el jardín de infancia. Estábamos practicando con nuestros padres en los viajes en automóvil, haciendo las tablas de multiplicar que mi padre reproducía”, expresó Ricardo a Black Enterprise.

Los gemelos ya habían aparecido en YouTube participando en actividades escolares o de enseñanza, mostrando su lado más talentoso.

Para más información, suscríbete a nuestro Newsletter.