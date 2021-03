Aunque hace varios años terminó la relación conocida como Jelena, la nueva canción del cantante llevó a la pregunta ¿Ghost, de Justin Bieber, está dedicada a Selena Gomez?

Luego del lanzamiento de su más reciente álbum, Justice, los fans de Bieber están revisando las lupa las letras y encontraron varios detalles en un tema que les hizo pensar que no ha olvidado a la cantante y actriz.

Se trata de Ghost (Fantasma), un tema que habla del anhelo de tener a alguien que ya se fue y conformarse con los recuerdos del amor.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Extraño tus caricias algunas noches cuando estoy vacío. Sé que cruzas el puente que no puedo seguir. Ya que el amor que dejaste es todo lo que obtengo. Quiero que sepas eso, si no puedo estar cerca de ti, me confirmaré con tu fantasma”, dice la letra.

Con esta letra, los fans no han tardado en sacar conclusiones y decir que se trata de un tema dedicado a Selena.

I love the song you did dedicated to Selena. Ghost!! Your best song Bieber!!🌷 — Lovely 🏡🏡🏕💕🥰 (@KiwiSweetPie) March 19, 2021

justin bieber wrote “ghost” about selena gomez you cannot prove me wrong — sarah (@voidhudsonn) March 19, 2021

Sin embargo, hay que destacar que Justin Bieber no fue la única persona que escribió este tema y otros fans han señalado que la canción está dedicada a las personas que han fallecido, especialmente durante la pandemia.

justin bieber escribió “ghost” como consuelo para todas aquellas personas q perdieron sus seres queridos debido al c0vid,, creó esa canción para hacer q cualquiera q haya pasado por esa situación tan difícil se sienta acompañado,, definitivamente staneo a la persona correcta — josi🍒; (@sighrems) March 19, 2021

Entonces… ¿Ghost de Justin Bieber está dedicada a Selena Gomez? De acuerdo con el cantante no, pues la canción habla de la cuarentena y la pandemia, pero con ritmos positivos, además, también fue escrita por Michael Pollack, Stefan Johson, Jordan K, Johnson, Jon Bellion y Justin Bieber.