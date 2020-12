Gloria Estefan revela cómo se recuperó del COVID-19

La cantante cubana Gloria Estefan reveló que está recuperada del COVID-19 tras contagiarse de una persona que no usaba mascarilla.

En un video publicado en Instagram, Estefan habló sobre su contagio y consecuente recuperación tras contagiarse con el virus.

La artista cree que un fan sin mascarilla que la abordó una noche fue el responsable del contagio cuyo síntoma más notorio fue la pérdida de olfato.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Tuve mucha suerte, pero sólo quería compartir con ustedes que estuve en cuarentena, y un día salí y me encontré con una persona que no estaba usando una mascarilla. Hasta contuve la respiración mientras me hablaban, pero algo debió haber pasado ahí , dijo la cantante.

Gloria Estefan afirmó que antes de padecer COVID-19 ya estaba tomando ciertas vitaminas y aumentó su consumo una vez que se contagió con el coronavirus.

Vitamina D3, Zinc, Vitamina C, Gotas de B12 sublingual, multivitaminas y melatonina son algunos de los compuestos que la cantante ingirió mientras se recuperaba de la enfermedad.

Gracias a Dios me mantuve muy bien en ese aspecto y mis únicos síntomas fueron la pérdida de sabor y olor y una tos muy leve , agregó la cantante.

Igualmente, Estefan añadió que estuvo monitoreando sus niveles de oxígeno y pidió a sus seguidores mantener el distanciamiento social, así como portar mascarillas como medida preventiva ante la pandemia.

Asimismo, mientras estuvo contagiada, se sometió a un aislamiento en su hogar por dos semanas, mientras el contagio finalizaba. La cantante de 63 años que ha dado negativo a la prueba dos veces desde entonces.

Tenemos que agarrar el miedo y sacudirlo y simplemente hacer lo que podamos para mantener nuestro sistema inmune tan saludable como sea posible , expresó la cantante.