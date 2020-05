El grupo de trabajo DRIVE fue anunciado por el gobernador Roy Cooper, quien aprobó esta iniciativa a través del Orden Ejecutivo 113, para crear diversidad entre los maestros de las escuelas públicas del estado.

En el año escolar de 2017 – 2018 , 48 de los estudiantes en Carolina del Norte eran anglosajones, mientras 25 eran afroamericanos y 18 eran latinos. En el mismo año, solo 20 de los maestros eran minorías.

DRIVE está compuesto de padres, maestros, principales, representantes del sistema de la Universidad de Carolina del Norte y más. Trabajando juntos, crearán recomendaciones para promover la diversidad en las escuelas públicas.

Carolina del Norte se compromete a cumplir con nuestra responsabilidad de brindar una educación de calidad a cada estudiante en cada condado , dijo el gobernador Cooper. Este grupo de expertos sabe cómo abordar las desigualdades en todo nuestro estado para garantizar una educación de calidad .

Representación latina

Varios miembros del grupo identifican con la comunidad latina. Ellos son padres, maestros, representantes del gobierno y más.

Ricky Hurtado es uno de los fundadores y directores de LatinxEd, una organización que apoya a los estudiantes latinos recibir una educación en la universidad. Además, es profesor de UNC-Chapel Hill en la escuela de educación.

Será bueno reunir a líderes de color para discutir este importante tema. Me pidieron que formará parte del grupo de trabajo y pensaron que yo sería una buena opción , asegura Hurtado.

Hurtado dice que él está emocionado de tener la oportunidad de formar parte de este grupo para crear cambios al sistema escolar del estado. DRIVE fue creado durante meses y su objetivo es promover la equidad y la inclusión en la educación .

Ideas para mejorar la diversidad

Hurtado está listo a contribuir al Task Force con algunas ideas, con importancia a ayudar a la comunidad latina. Una de estas ideas es facilitar que los latinos se conviertan en maestros.

Al final del día no hay ningún incentivo para que los estudiantes universitarios de primera generación se conviertan en maestros porque no se les paga mucho, la educación es costosa y no se ven a ellos mismos enseñado en el aula porque no han visto a maestros latinos en el aula .

Él quiere que el Task Force ayude especialmente a los latinos que estudian en los institutos universitarios del estado, aunque es necesario que los maestros obtengan su grado de una universidad.

Creo que tenemos que comenzar allí. Tenemos que pensar en dónde están los estudiantes latinos en este momento y pensar en cómo los incentivamos a formar parte de esta profesión .

Los miembros de DRIVE tendrán hasta diciembre de 2020, cuando terminará el Orden Ejecutivo, para presentar unas recomendaciones al gobernador Cooper.