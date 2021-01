Gobernador Cooper extiende el toque de queda en Carolina del Norte

El gobernador Roy Cooper ha extendido el toque de queda de Carolina del Norte. Cooper dijo el miércoles 6 de enero que está extendiendo la orden modificada de quedarse en casa de Carolina del Norte por tres semanas, lo que incluye el toque de queda.

Gobernador Cooper extiende el toque de queda para Carolina del Norte

La orden de quedarse en casa requiere que las personas se queden en casa a partir de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m.

Sin embargo, hay muchas exenciones, incluso para trabajadores esenciales, viajes diarios al trabajo, cuidado de niños, necesidades médicas, compras de comestibles y comida o gasolina.

Nuestras otras medidas de seguridad sólidas siguen vigentes: el mandato de máscaras en todo el estado, el cierre de bares interiores y los límites a las reuniones masivas y la capacidad de establecimiento minorista, dijo Cooper.

Carolina del Norte ha estado bajo la Fase 3 de restricciones desde el otoño, una orden ejecutiva que se ha extendido varias veces.

La fase 3 incluye restricciones de capacidad en restaurantes y bares, y los bares deben estar solo al aire libre. Las ventas de alcohol en el lugar también se detienen a las 9:00 p.m., como parte de la última orden ejecutiva. Cooper dijo más tarde que los bares y restaurantes podrían vender bebidas mezcladas para llevar.

La secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Dra. Mandy Cohen, también emitió una directiva en la que se le dice a las personas que se queden en casa a menos que vayan al trabajo, a la escuela, a hacer ejercicio, a atender sus necesidades de atención médica o hacer la compra.

En pocas palabras, no vayas a lugares cerrados donde la gente no use máscaras, dijo Cooper.

