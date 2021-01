Gobernador Cooper pide la destitución del Presidente Trump

Roy Cooper, el gobernador de Carolina del Norte, es el último funcionario del gobierno en pedir la destitución del presidente Donald Trump de su cargo.

Cooper publicó una declaración en las redes sociales el jueves por la tarde para pedirle a Trump que renunciara o que lo destituyera de su cargo.

This president has betrayed our country and is therefore unfit to lead it. He should resign or be removed from office. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) January 7, 2021