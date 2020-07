Gobernador Cooper: quien no use mascarilla es «egoista»

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, calificó de egoista a cualquier persona que se rehúse a usar una mascarilla durante la pandemia de COVID-19 en la entidad.

Las declaraciones las realizó en una rueda de prensa ofrecida el 21 de julio para actualizar al público sobre el estado de la COVID-19 en la entidad.

El mandatario aseveró que las personas negadas a usar la mascarilla continúan desafiando la decencia básica y el sentido común .

Usen una o no vayan a la tienda. Rehusarse a ponerse una mascarilla es egoísta, infringe la vida y libertad de cualquiera en esa tienda , agregó el gobernador de la entidad.

Gov. Cooper and members of the Coronavirus Task Force will share updates on COVID-19 at 2 PM. Watch live here: https://t.co/dYqwrN8yBf

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 21, 2020