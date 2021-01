Gobernador de Nueva York recibirá vacuna con su grupo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que no recibirá la vacuna contra el COVID-19 hasta que le corresponda a su grupo de edad.

En un discurso grabado y reproducido el 3 de enero por la Iglesia Bautista Abyssinian, el gobernador de Nueva York prometió que recibirá la vacuna cuando esté disponible para su grupo de edad en comunidades de afroamericanos, latinos y personas de escasos recursos.

La raza o ingreso no determinará quién vive y muere , dijo el gobernador en la grabación, donde además afirmó que desigualdades raciales se han manifestado en la atención médica del COVID-19 .

Me movilizo mucho y estoy en contacto con muchas personas y siento que sería mucho más seguro si me vacunara, pero no me vacunaré hasta que la vacuna esté disponible para mi grupo en las comunidades negras, hispanas y pobres en todo el estado , aseguró Cuomo.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el estado de Nueva York ha reportado más de un millón de casos de COVID-19 . Igualmente, registra más de 38 mil fallecidos por la enfermedad.

Nueva York es el cuarto del país en superar la barrera del millón de casos de coronavirus. En Estados Unidos, la cifra de contagios registrados alcanzó los 20 millones.