gobernador-quiere-extender-moratoria-para-evitar-desalojos-en-carolina-del-norte

El gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper anunció el miércoles 23 de diciembre, que planea extender la moratoria para evitar los desalojos de las viviendas en el estado por falta de pago de alquiler, hasta al menos el 31 de enero del 2021.

La fecha original de esta medida para evitar los desalojos, es el 31 de diciembre del 2020.

El Consejo de Agencias de Vivienda del Estado estima que Carolina del Norte podría enfrentar un déficit de más de $8 millones debido al alquiler no pagado y hasta 400,000 desalojos en enero si la moratoria de desalojos no se extiende o no hay ayuda adicional.

“Esta temporada navideña, demasiadas familias están luchando para pagar la renta, mientras vemos que la pandemia aumenta. A medida que se acerca el primero del mes y se acerca la renta, quiero que la gente sepa que planeamos extender la moratoria sobre los desalojos”, dijo el gobernador Cooper.

Los funcionarios estatales aseguraron que los detalles de la moratoria se compartirán pronto y se basarán en la manera cómo el Congreso planeaba extender la moratoria federal, según la oficina del Gobernador.