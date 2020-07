En medio de la crisis por coronavirus, el gobierno de Donald Trump notificó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) que Estados Unidos se separará de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La administración de Trump mandó una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde hace oficial su salida de la OMS el 6 de julio del 2021.

“Está en proceso de verificar con la Organización Mundial de la Salud si se cumplen todas las condiciones para dicho retiro”, dijo el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

Aunque el gobierno estadounidense cumplió con los protocolos formales para desafiliarse de la institución mundial, la decisión podría revocarse en el futuro o ser cambiada por el próximo gobierno en caso de que Trump pierda las elecciones de noviembre.

De esta manera, el mandatario cumplió con la promesa hecha a finales de mayo, donde anunció la separación de Estados Unidos de la OMS, debido a que no considera correcto su accionar ante la pandemia y de actuar conforme a los intereses de China.

Trabajadores de la salud, opositores del gobierno de Donald y funcionarios públicos, cuestionaron de inmediato la decisión.

“Llamar caótica e incoherente la respuesta de Trump ante el COVID-19 no le hace justicia. Esto no protegerá las vidas o los intereses de los estadounidenses: deja a los estadounidenses enfermos y a los Estados Unidos solos” tuiteó el senador Bob Menendez.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020