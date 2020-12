Se acabó el sueño del mexico-americano Juan Toscano en la NBA, a tres días de iniciar la temporada de la NBA, los Golden State Warriors decidieron cortarlo del roster final y ahora buscará nuevo equipo.

A través de un comunicado, los Warriors hicieron oficial la salida del mexicano, a sólo tres días de iniciar la temporada y del juego inaugural ante los Brooklyn Nets.

The Warriors have waived forward Juan Toscano-Anderson.

Juan averaged 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists, and 1.00 steals in 20.9 minutes over 13 games last season.

The roster currently stands at 15 players and one two-way contract. pic.twitter.com/pdRaqOSBLu

— Golden State Warriors (@warriors) December 19, 2020