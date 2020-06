El golfista Ian Poulter sufrió un desafortunado accidente durante la ronda final del Travelers Championship, los micrófonos del PGA Tour captaron el momento en que el inglés expulsó flatulencias cuando su colega, Greg Chalmers, efectuaba su golpe.

En el video se puede ver a Greg Chalmers saliendo del primer hoyo. Después de su swing se escucha el particular sonido proveniente de Ian Poulter, quien no aparece a cuadro; inmediatamente los golfistas comenzaron a reír.

«¿Lo tienes?», preguntó Poulter.

«Quédate allí. ¿Se supone que sería más silencioso que eso?», respondió Chalmers en forma de broma.

Después de que su video se hizo viral, Ian Poulter tomó las cosas con humor y admitió en sus redes sociales que él fue el responsable.

“Viento de 3 clubes esta mañana en el primer tee. Siempre ten cuidado con el micrófono en vivo «, tuiteó.

3 club wind this morning on the first tee. Always beware of the live 🎙 https://t.co/tzFGtf2mSS

— Ian Poulter (@IanJamesPoulter) June 28, 2020