Google Play Música dice adiós ¿Qué pasará con tus canciones?

Google Play Música , el servicio de música por streaming de Google, ya dejó de funcionar y muchos se preguntan qué pasará con sus listas de reproducciones y colecciones.

Durante el mes de octubre, los usuarios vieron desactivada la función de reproducir en streaming en la aplicación. Ahora, para poder seguir disfrutando del servicio, deberán migrar a YouTube Music .

Google Play Música ya no está disponible. Puedes transferir tu cuenta y tu colección, incluidas playlists y música subida, durante un tiempo limitado , informó la aplicación en su sitio web.

Los usuarios podrán transferir todos sus datos a YouTube Music , la nueva aplicación de streaming. Hacerlo será muy fácil, solo se deben seguir los siguientes pasos:

Reminder 🗣 make sure you transfer your audio library and playlists to @YouTubeMusic – it takes just 3 simple steps. Your new home for music is here → https://t.co/pKQgJgzqjp pic.twitter.com/bypje0WrRn

— Google Play Music (@GooglePlayMusic) August 4, 2020