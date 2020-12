Google Play premió a las mejores aplicaciones del 2020

Google Play premió a lo mejor de este 2020, donde reconoció a las mejores aplicaciones de todo tipo para el sistema operativo Android.

Este año, las aplicaciones fueron fundamentales para millones de personas en el mundo que tuvieron en sus teléfonos, tablets y televisiones, su modo de entretenimiento y trabajo, pues por la pandemia del COVID-19 muchas de las cosas las tuvieron que hacer desde casa.

From page-turners to head-turners, 2020 delivered a ton of incredible books, apps, games, and movies! Our #GooglePlayBestOf list is live, check out what made the cut this year 👀https://t.co/neRSfVkNA6 pic.twitter.com/MKPgM5iaoI

— Google Play (@GooglePlay) December 1, 2020