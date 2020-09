Google: ¿Qué teléfonos serán los primeros en tener acceso a Android 11?

Google trabajó durante meses en una versión para Android que sea compatible con los próximos modelos a salir y prometió que sería una plataforma mucho más amigable que la versión anterior.

Después de muchos meses de pruebas, comentarios y recopilar datos, Google por fin dio luz verde al nuevo y renovado Android 11 y ya está listo para utilizarse en algunos modelos de teléfonos móviles.

Según un comunicado de Google, los modelos Pixel 2 de Google en adelante serán los primeros en utilizarse y también otros como OnePlus, Xiaomi, Oppo y Realme.

Entre las novedades de Android 11 podemos observar que hay una plataforma de comunicación parecida al messenger de Facebook, es decir, a través de burbujas para darle espacio a cada conversación.

También la forma de reproducir contenido multimedia cambiará, habrá nuevas plataformas y controles para hacerlo. Esto, para mejorar la experiencia del usuario a la hora de manejar los contenidos que desea ver o escuchar.

Otra situación es que si tu hogar tiene dispositivos inteligentes, Android 11 ya se puede conectar a ellos para utilizarlos en el momento que deseas desde el móvil. Sólo necesitarás usar un par de botones y no engorrosas apps que te piden bajar. ¡Increíble!

Además, tiene nuevos Emojis con lenguaje incluyente, desde hombres con un velo de novia hasta padres dando un biberón a su hijo.

Los modelos a actualizar son Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A, Pixel 3A XL, Pixel 4 y Pixel 4 XL para los dispositivos Google.

Si tienes un OnePlus los modelos a actualizar son OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Oppo, Realme y Xiaomi todavía tardarán un par de semanas más en poder actualizar el sistema.

Android 11 automatically names folders based on it’s contents. I tested with Facebook and Twitter. The Googs named that folder ‘Security’. pic.twitter.com/LeqQftYcU6

— Derek Ross (@derekmross) September 9, 2020