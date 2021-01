GOT7 se separa y Mark Tuan pide privacidad. Estos serían los planes de la banda

La boy band surcoreana GOT7 ya no renovará su contrato con la agencia JYP Entertainment, según lo han dado a conocer diversos medios y sus integrantes han dado pistas de que la banda sí se separa.

El cantante Mark Tuan, de 27 años, originario de Los Ángeles, aseguró que este no es el fin, sino el comienzo de la carrera de cada uno de los integrantes de la banda que popularizó temas como Hard Carry.

The past 7 years have been the best years of my life. Nothing is coming to an end, just the beginning. The seven of us are going to continue to bring you guys the best version of us till the end. #GOT7FOREVER pic.twitter.com/WnRK852Txd

— Mark Tuan (@marktuan) January 10, 2021