Líderes latinos piden en redes sociales un boicot a Goya Foods, una de las marcas de alimentos de origen hispano más importantes en Estados Unidos, por ‘alabar’ al presidente Donald Trump.

En el marco de la reunión por la Iniciativa de Prosperidad Hispana propuesta por Trump, Robert Unanue, CEO de Goya Foods, elogió al mandatario estadounidense con su discurso en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca.

Como parte de su discurso, Unanue anunció que Goya está feliz de donar millones de sus productos a los bancos de alimentos en Estados Unidos durante la crisis por coronavirus.

«Estamos muy orgullosos de poder contribuir a esta nación, a los bancos de alimentos que van a necesitar algunos de esos alimentos importantes», aseveró Unanue.

Las palabras de Unanue fueron rechazadas de inmediato por líderes de la comunidad hispana en Estados Unidos, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien sugirió en redes sociales que dejaría de consumir los productos de Goya.

«Oh, escucha, soy yo googleando cómo hacer tu propio adobo», tuiteó Ocasio-Cortez en referencia a uno de los productos de Goya Foods.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

Por su parte, Julián Castro, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, aseguró que a pesar de que Goya es una marca importante entre la comunidad latina en Estados Unidos, después de la reunión de Unanue con Trump, se debería de reconsiderar su consumo.

“@GoyaFoods ha sido por generaciones algo esencial en los hogares latinos. Ahora su presidente ejecutivo, Unanue, está alabando a un presidente que trata de villanos y ataca a los latinos para ganancia política . Los estadounidenses deberían pensar dos veces antes de comprar sus productos #Goyaway ”, posteó en Twitter.

.@GoyaFoods has been a staple of so many Latino households for generations.

Now their CEO, Bob Unanue, is praising a president who villainizes and maliciously attacks Latinos for political gain. Americans should think twice before buying their products. #Goyaway https://t.co/lZDQlK6TcU

— Julián Castro (@JulianCastro) July 9, 2020