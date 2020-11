GP de Bahréin: Impresionante Incendio en auto de Romain Grosjean

El GP de Bahréin tuvo momentos de tensión y nerviosismo, pues el auto del piloto francés Romain Grosjean, ardió en llamas y el conductor apenas pudo salir.

Apenas en la primera vuelta de la carrera de Fórmula 1 en Bahréin, el auto de Roamin chocó y atravesó la barrera de contención, lo que hizo que el vehículo se partiera a la mitad y estallara en llamas.

El auto quedó incrustado en la barrera, pero segundos después el piloto pudo salir de propio pie, mientras el auto ardía con un fuego de más de cuatro metros de altura.

El conductor fue trasladado a un hospital donde se reportó fuera de peligro, solo con quemaduras en pies y manos, pues estuvo algunos segundos dentro del vehículo incendiado.

El jefe de la escudería Hass, Guenther Steiner agradeció el trabajo del equipo de emergencia, ya que su acción rápida, evitó que que el desenlace fuera lamentable.

“Quiero agradecer a los equipos de rescate que fueron muy rápidos. Los alguaciles y la gente de la FIA hicieron un gran trabajo”.

Posteriormente, el propio piloto se reportó en buenas condiciones médicas y agradeció las muestras de apoyo que llegaron de aficionados y compañeros.

“Hola a todos. Estoy bien… algo bien. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo”

El auto de Checo Pérez también se incendió en el GP de Bahréin

Desgraciadamente, este no fue el único accidente de este tipo en el GP de Bah, pues el auto del mexicano Chepo Pérez también se vio envuelto en llamas. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, pues el incidente no fue grave.

Checo estaba a dos vueltas de terminar la carrera y peleaba el segundo y tercer puesto, cuando en una curva el auto comenzó a escupir fuego, por lo que el conductor originario de Jalisco tuvo que abandonar la carrera y perder el segundo podio de la temporada.