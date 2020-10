Graban a un arce mientras corre sobre el agua: ¿es real?

Esta semana se ha viralizado en las redes sociales un video en el que se observa a un arce mientras corre sobre el agua, lo que ha causado controversia por el debate sobre cuán cierto es, de acuerdo con Millenio.

En la grabación se observa cómo el animal camina sobre el agua de un río en Alaska, Estados Unidos, mientras un barco surca el río. Según se acerca un poco más al animal se observa cómo cruza la proa.

El video tiene una duración de 41 segundos. Hasta el momento, tiene más de 100,000 reproducciones –al menos– en un canal de You Tube llamado “Videlo”. Hasta el momento, tiene 47 comentarios. Mientras que 132 le indicaron “me gusta”, otros seis presionaron “no me gusta”.

Ciertos usarios han mencionado que el arce cruzó de un lado a otro probablemente porque eran aguas poco profundas. No obstante, otros han refutado el argumento al mencionar que si fuese tan llano entonces les extrañaría que la embarcación pudiese tener la capacidad de navegar. Si bien es cierto que hasta el momento no se conoce a ciencia cierta si es real o no, La Noticia les adjunta el video para que ustedes tomen su propio veridicto: