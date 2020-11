Graban video en el que policía fronterizo compra tamal a vendedor

Inesperadamente, un miembro de la Policía Fronteriza de Estados Unidos fue captado en video mientras compraba un tamal a un vendedor a través del muro que separa a México de Estados Unidos.

La grabación se popularizó a través de Tik Tok. En los poco más de 60 segundos segundos de la filmación se observa cómo el vendedor de tamales pasa el platillo al agente a través del muro que represena la profunda división entre las dos naciones norteamericanas.

Y es que en el video se escucha cómo el vendedor de tamales regatea con el agente al decirle: “si no te gusta, no me lo pagas. Acábatelo”. El agente no entiende del todo lo que le dice el vendedor, por lo que de nuevo le repite que lo pruebe a cambio de un solo dólar.

El agente entregó el dinero al hombre previo a subirse al vehículo. Luego se observa cómo se marchó mientras promocionaba su rico platillo.

En el video que subió el usuario se lee en su entradilla: “pierde Trump y la Migra ya puedes comprar tamales”

La grabación que se ha viralizado a través de TikTok se compartió en Facenook y en Twitter. El video ha tenido un alcance de 164 mil 200 me gusta, 2 mil 388 comentarios y 20 mil 000 compartidos.

El video se publicó en medio de la derrota del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a manos del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. El mandatario destacó por su reactividad a la migración, así como por sus expresiones tanto racistas como xenofóbicas.

Si bien es cierto que perdió, no ha aceptado su derrota. Igualmente, ha incoado decenas de demandas a lo largo de Estados Unidos.

El expresidente de Estados Unidos ha alegado que le robaron las elecciones.

