Instagram es una red social que es amada por muchos y odiada por otros, dentro de ella hay diversas clases de creadores de contenido y hay pocos filtros para que la gente pueda comunicarse entre sí.

Instagram prohibirá mensajes directos de adultos a menores de edad

Es decir, si un adulto quiere comunicarse con alguien menor de edad, no hay un filtro que le impida enviar cualquier mensaje o fotografía, y esto lo han aprovechado algunos para acercarse con no buenas intenciones a gente más joven.

Por esta razón, Instagram anunció una serie de novedades dirigidas a proteger a sus usuarios jóvenes, entre las que destaca una función que evita que personas adultas puedan escribir Mensajes Directos (DM) a los menores de 18 años si estos no les siguen.

La red social de Mark Zuckerberg también trabaja en otros filtros

Además, habrá otros filtros para evitar que los menores mientan en su edad del perfil y se hagan pasar como adultos en la red social, algo que ha sido cuestionado dentro de IG.

Esta medida funcionará de la siguiente manera, cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que a su vez no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo, con el objetivo de proteger a los adolescentes del contacto no deseado con otros adultos.

Esta funcionalidad se basa en la capacidad de predicción de la edad mediante tecnología de aprendizaje automático (machine learning), y en la edad que las personas introducen cuando se registran.

Por otra parte, Instagram también comenzará a estudiar la forma de dificultar que adultos que han mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso puedan interactuar con adolescentes.

Es decir, si hay algún mensaje o comportamiento que no va de acuerdo con las nuevas políticas, el usuario será restringido de tener contacto con usuarios más jóvenes.

No habrá cuentas de jóvenes en los usuarios sugeridos

Otra medida es que en los usuarios sugeridos, no aparecerán cuentas de personas más jóvenes, esto, para evitar que estas personas sean invasivas en perfiles de los más jóvenes.

Otras novedades de Instagram van enfocadas a animar a que los adolescentes hagan sus cuentas privadas para mejorar su protección y estarán enfocados en público de 18 años o menos.

Los menores de 18 años podrán seguir optando por una cuenta pública si así lo deciden después de conocer las opciones.

Si el adolescente no elige la opción ‘privada’ al registrarse, Instagram enviará una notificación más adelante en la que se destacan las ventajas de una cuenta privada y se le recordará que deben comprobar su configuración.

