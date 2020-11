Gratis: transportación para los electores en Charlotte

Este martes, 3 de noviembre, el Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) transportará gratis tanto a los como a las electores en Charlotte.

Para conocer cuáles serán las rutas de transporte, simplemente accedan a través de Google Trip Planner o de RideTransit.org.

#ICYMI CATS is providing FREE public transit on Election Day. Plan your trip ahead at https://t.co/pcQhcEyBZK and don't forget to wear a face mask! #Vote pic.twitter.com/6hXrhofBps

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) November 2, 2020