Grimes compartió una rara foto de su hijo aprendiendo del espacio

El matrimonio entre Elon Musk y Grimes es atípico, si bien ambos acaparan reflectores, no permiten que hijo lo haga y lo mantienen alejado de la prensa, los paparazzis y todo aquel ser externo a la familia del dueño de Tesla.

Es por esta razón que las fotos de su hijo X Æ A-12 son raras, más, si se trata de ver a los tres juntos. Pero Grimes sorprendió a todos, luego de publicar una foto donde aparecen todos en familia.

Grimes decidió compartir una adorable foto de “Little X”, como le apodan de manera cariñosa ambos, una imagen por demás extraña ya que son muy celosos de su intimidad y más, si se trata de su hijo.

En la imagen, el niño de seis meses aparece de espaldas a la cámara, vestido con un pijama de estrellas doradas y mirando muy concentrado un libro con ilustraciones de un telescopio y de una galaxia espiral.

How grimes just nonchalantly has a knife in her wall and a baby in the same house 😭 pic.twitter.com/WO1ABX6z58

— Toni IX (@ToniPoney_) December 1, 2020