Grimes revela la película que emociona a su hijo a cinco meses de nacido

Un hijo de Grimes y Elon Musk tendrá una educación fuera de lo común, ya que ambos están más allá de los tiernos adornos o detalles que tendría un bebé común en su entorno y mientras crece en el seno familiar.

Desde que que eligieron el nombre de X Æ A-12 para el pequeño infante sabríamos que el niño no tendrá una infancia normal y es por eso que no sorprendería el contenido que colocarían frente a los ojos de su retoño.

Grimes dio por fin una entrevista tras nacer su hijo hace cinco meses, donde revela todo el contenido visual que llega a los ojos del pequeño X Æ A-12 y es nada más el filme “Apocalipsis Now”.

“He visto ‘Apocalypse Now’ y cosas así con mi bebé. Le gusta mucho el arte radical. Le gusta de verdad, sí, y no creo que sea perjudicial interactuar con ellos a ese nivel”, dijo Grimes a The New York Times, en la que defiende que los bebés tienen gustos y opiniones propias.