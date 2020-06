Grow Your World: jóvenes ayudan a niños latinos a superar retos en la escuela y la vida

Grow Your World es una nueva organización con solo una misión: educar a los niños para darles las habilidades para tener éxito en el futuro.

Ahora con la pandemia del coronavirus, Grow Your World ha expandido a un nivel nacional para brindar sus servicios en línea. Ellos enseñan a los estudiantes a través de videollamadas. Hay más de 40 estudiantes inscritos en el programa de Carolina del Norte, Georgia y Maryland.

Cómo funciona

Grow Your World forma grupos pequeños de estudiantes de secundaria (no más de cuatro niños) con intereses, experiencias o identidades similares, con Way Makers conformado por voluntarios jóvenes adultos que también comparten esos antecedentes, para ayudar a los jóvenes a aceptar quiénes son y desarrollar habilidades que se alinean con sus metas.

El programa se lleva a cabo después de la escuela. Ofrece asistencia para meriendas, tareas, y oportunidades de programas que los conecte con la comunidad.

Todavía esperamos crecer , dijo a La Noticia Hannah Monroe, la administradora del programa. Nuestro objetivo es que se inscriban 50 niños este verano, pero todavía estamos impresionados por lo mucho que hemos llegado hasta ahora .

La organización cree que nadie debería pagar más de lo que se sienta cómodo, la entidad solo pide el monto que los padres se sientan cómodos en pagar.

La organización fue creada en el 2019 por Sophie Suberman y Soteria Shepperson, dos estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Ayudando la comunidad latina

Grow Your World crea énfasis en ayudar a la comunidad latina, especialmente al proporcionar servicios en ambos idiomas. Más de la mitad de los estudiantes en el programa son latinos.

Su página web está en inglés y español para informar a los latinos. Además, los voluntarios y los administradores del programa hablan español para crear una relación especial entre la organización y las familias.

Los niños que hablan inglés, pero muchos de los padres hablan predominantemente español y eso ayuda a conectarse con las familias de esa manera , dijo Cayla Ifil, una administradora del programa.

Cómo inscribirse

Puede ir a la página web para inscribir a sus niños.

Después de llenar una solicitud en español, los administradores le llamarán para hablar sobre el programa.