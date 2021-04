Varios líderes de organizaciones LGBTQ de Charlotte anunciaron el miércoles 21 de abril que comprometían $10,000 en apoyo a la comunidad trans negra.

Campaign for South Equality, Charlotte Pride, Equality NC y Transcend Charlotte recaudaron dinero después de los recientes asesinatos de dos mujeres trans, Jaida Peterson, de 29 años, y Remy Fennell, de 28 años.

Dos hombres fueron arrestados debido a los dos tiroteos que ocurrieron el 4 de abril y el 15 de abril en dos diferentes hoteles en el área de Charlotte.

Según la Campaña de Derechos Humanos, Charlotte se ubica como la segunda ciudad más mortífera del país para las personas transgénero. Al menos seis mujeres trans negras han sido asesinadas en Charlotte desde 2016.

Los líderes dijeron que las dos muertes de Peterson y Fennell son ejemplos en donde la ciudad de Charlotte no hace mucho para apoyar, aceptar y tolerar a la comunidad LGBTQ, especialmente las mujeres trans negras.

Cómo apoyar a la comunidad LGBTQ

Charlotte Pride siempre está creando programación para celebrar las comunidades gay, transgénero y más en el area de Charlotte donde las personas pueden participar. Además, Charlotte Pride tiene varios recursos para la comunidad.

“Puede ser algo tan sencillo como educarse”, dijo Daniel Valdez, el presidente de Charlotte Pride. “Muchas personas no conocen los términos, no saben acerca de la historia y no saben cuales son los diferentes tipos de barreras que personas de la comunidad LGBTQ están enfrentando”.

Para más información, puede visitar la página web de Charlotte Pride o seguir la organización en Facebook y Twitter.