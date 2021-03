Sacar una cita para la vacuna contra el COVID-19 puede ser abrumador, incluso para los más conocedores de la tecnología que viven en el área de Charlotte.

No hay una lista de espera centralizada y su acceso a las citas variará considerablemente en Carolina del Norte, dependiendo de dónde viva, si está en un grupo prioritario y qué proveedores tienen vacunas.

Este proceso fracturado ha obligado a las personas a hacer malabarismo con varios portales de atención médica y sitios web simultáneamente y, al mismo tiempo, inscribirse previamente en los sistemas Atrium Health y Novant Health, por ejemplo. Para buscar citas fuera del hospital y las clínicas administradas por el condado, las personas generalmente deben crear nuevas cuentas, además de inscribirse para recibir alertas por correo electrónico y mensajes de texto, para farmacias como CVS, Walgreens, Walmart, Publix y Harris Teeter.

La elegibilidad para las vacunas continúa ampliándose en Carolina del Norte, con los Grupos 1, 2, 3 y algunos en el Grupo 4 que califican para las vacunas este mes. En Carolina del Sur, la elegibilidad se abrió recientemente para cualquier persona de 55 años o más, aquellos con condiciones preexistentes que tengan al menos 16 años de edad y personas que trabajen en empleos esenciales de primera línea como maestros y oficiales de policía.

El suministro de vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson sigue siendo extremadamente escaso por ahora.

El primer paso es tener paciencia, dice Jessica Walters, quien creó un grupo de Facebook llamado “NC / SC Vaccine Hunters” que ahora tiene miles de miembros.

“Este es un problema a corto plazo”, dice Walters, ya que las perspectivas de obtener inmunidad colectiva mejoran a diario con más inyecciones en los brazos.

En el grupo de Facebook (que es privado, pero los usuarios pueden solicitar unirse), las personas publican con frecuencia sobre las últimas citas disponibles en las Carolinas y comparten sus historias de éxito de inmunización.

El Charlotte Observer ha recopilado esta información para ayudar a quienes buscan citas para la vacuna COVID-19 en Carolina del Norte. El (Rock Hill) Herald tiene información similar para quienes buscan citas en el condado de York, Carolina del Sur y sus alrededores.

¿Cuándo se agregan las nuevas citas?

Quédese hasta tarde o levántese temprano.

“El mejor consejo es prepararse a las 11:58 p.m. y prepárese para comenzar a actualizar el dispositivo de su elección a la medianoche ”, dijo Walters. Ahí es cuando la mayoría de los proveedores dan a conocer su última lista de citas, pero antes de las 7:00 a.m. se considera el horario de máxima audiencia para Walgreens.

Es difícil conseguir citas durante el día, especialmente de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en un día laboral, cuando miles de personas compiten por los mismos espacios y hacen que los sitios web se bloqueen.

Pero las personas a menudo cancelan las citas, generalmente después de una búsqueda que les ha brindado múltiples opciones para vacunarse, dijo Walters.

Es posible que surjan algunas citas al azar durante el día, aunque se llenan rápidamente. Es útil ser agregado a las listas de espera, aunque algunas, incluido el condado de Mecklenburg, contienen miles de personas.

Siga recargando la página, consulte diariamente

Una página web de vacunas es “tan buena como su actualización”, dijo Walters. Vuelva a cargar la página con regularidad para ver si eso conduce a nuevas citas, pero omita esta táctica para Publix, donde una recarga lo llevará al final de la fila. (Publix por ahora ofrece vacunas en Carolina del Sur pero no en Carolina del Norte).

Para algunos proveedores, las citas solo se pueden reservar con tres días de anticipación. Otros operan con una semana o más días de anticipación.

Viaje para conseguir una vacuna

Si tiene acceso a un automóvil, considere conducir dentro de una hora más o menos fuera de Charlotte (o el Triángulo y otras áreas con poblaciones más grandes).

Los residentes con discapacidades físicas y mentales ahora pueden vacunarse en casa a través de la Oficina de Salud Pública del Condado de Mecklenburg.

Algunos condados rurales están más avanzados en el marco de prioridades de vacunación que Mecklenburg, donde la Directora de Salud Pública, Gibbie Harris, dijo que el condado todavía se centra en el Grupo 3 debido a su gran tamaño. Y esté atento a las clínicas de vacunación masivas, como el sitio FEMA en Greensboro.

Se anima a la comunidad a vacunarse en sus condados de origen, aunque ese no es un requisito.

“Si aumenta su radio (de distancia), hágalo a una hora en cualquier dirección desde las principales ciudades”, dijo Walters. “Hay clínicas, hay farmacias, hay supermercados que tienen mucha más disponibilidad que intentar entrar al corazón de Charlotte o Raleigh”.

Guarde estos enlaces y números de teléfono

Bojangles Coliseum y otras clínicas masivas abren regularmente nuevas citas, mientras que los sitios más pequeños también se están volviendo más accesibles. The Observer actualiza periódicamente una lista local de las próximas clínicas disponibles en CharlotteObserver.com/vaccine-info.

▪ Oficina de Salud Pública del Condado de Mecklenburg: Programe en línea en starmed.care o llame al 980-314-9400 (opción 3 para inglés y opción 8 para español)

El formulario de solicitud de vacunación en el hogar está disponible en línea para quienes no pueden manejar. Visite Mecknc.gov/covid-19, haga clic en “COVID-10 Vaccine” y busque “Home-Based Vaccination” en el sitio web.

Inscríbase en la lista de espera también en “COVID-19 Vaccine” en el sitio web del condado.

▪ Condado de Gaston: preinscríbase en línea en GastonSaves.com/covid19vaccine.

Reserve una cita en ese sitio web o llame al 704-866-3170. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

▪ Oficina de Salud Pública del Condado de Union: Inscríbase en línea visitando UnionCountyNC.gov y haga clic en la información de la vacuna. Desde allí, elija “COVID-19 Vaccine Prescreen Form” en inglés o español. Después de inscríbase, lo contactarán cuando haya una cita disponible a través del Departamento de Salud.

Para obtener ayuda, llame al 704-292-2550.

▪ Cabarrus Health Alliance: Programe su cita de vacuna en línea o llame al 704-920-1213. Para unirse a la lista de espera del condado o programar una cita, visite CabarrusHealth.org y haga clic en la página de información sobre la vacuna COVID-19.

▪ Walgreens: Programe su cita en línea visitando Walgreens.com. Le pedirán que ingrese su código postal. Si hay citas cercanas disponibles, se le pedirá que responda una serie de preguntas para determinar su elegibilidad. Si es elegible, se le mostrarán los horarios y lugares de las citas para que escoja.

▪ CVS: Programe su cita en línea visitando CVS.com. Haga clic en “check vaccine availability”, seleccione Carolina del Norte y busque entre farmacias en todo el estado con citas disponibles si cumple con los criterios de elegibilidad.

▪ Harris Teeter: Programe en línea visitando HarrisTeeterPharmacy.com y haga clic en “COVID-19 Vaccine Appointment”. Se le evaluará su elegibilidad y luego se le mostrarán las citas disponibles.

▪ Publix: Programe en línea visitando Publix.com/covid-vaccine. Haga clic en su estado, presione “book an appointment”, elija una farmacia e ingrese su información personal. El sitio web tiene una cuenta regresiva de 20 minutos para completar los formularios.

▪ Walmart: Las citas para vacunas están disponibles en Carolina del Sur por ahora. Visite Walmart.com y haga clic en “COVID-19 vaccine” en la parte inferior de la página de inicio. Presione “schedule now” y se le pedirá que inicie una sesión o cree una cuenta para continuar con el proceso de programación.

▪ En todo el estado: Encuentre su lugar a través de MySpot.NC.gov del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. El sitio enumera los proveedores por código postal, pero actualmente no puede reservar citas directamente en el sitio web del estado.

Crear y organizar cuentas

Antes de que sea su turno en la fila, ponga en orden todas sus cuentas de farmacias y proveedores de atención médica. Responda las preguntas de preevaluación para determinar su elegibilidad para la vacuna y suscríbase para recibir alertas.

Para crear una cuenta MyAtriumHealth, vaya a la página de inicio de Atrium en Atriumhealth.org, siga los pasos para crear una cuenta en “Schedule Now” y se le pedirá que cree una cuenta. Durante períodos de alta demanda, es posible que lo coloquen en una lista de espera en línea antes de que pueda acceder al portal para programar citas. También puede llamar para obtener información sobre las vacunas al 704-468-8888.

Para registrarse en MyChart a través de Novant Health, vaya a la página de inicio de Novant en Novanthealth.org, siga los pasos para “Get started” o elija “coronavirus” en el menú. Se le pedirá que comience un cuestionario de preselección y se le dará la opción de iniciar una cuenta MyChart, iniciar sesión en su cuenta existente o continuar haciendo una cita como invitado no registrado en el sistema. También puede llamar para obtener información sobre vacunas al 877-9NOVANT.

Recopile toda su información personal básica, incluida la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y los datos de contacto de emergencia, en un solo lugar, como un borrador de correo electrónico o un documento de Word. Algunos portales pueden solicitar su número de póliza de seguro, pero las vacunas son gratuitas para todos los habitantes de Carolina del Norte.

Artículo realizado en colaboración con The Charlotte Observer. Puedes encontrar la versión en inglés aquí: COVID vaccines in or near Charlotte: Your guide to getting an appointment