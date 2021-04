Desde que Carolina del Norte recibió el primer lote de la vacuna contra el COVID-19, un gran número de lectores nos han contactado para pedirnos información sobre cómo pueden vacunarse. Antes de desplazarse hacia abajo y ver el contenido específico para cada condado, lea la introducción de este artículo, ya que contiene información importante. Este sitio web es solo para fines informativos. No podrá hacer una cita para una vacuna a través de este sitio web, pero la información que aquí proporcionamos puede ayudarle a encontrar su vacuna.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte actualizó sus prioridades sobre quiénes deberían recibir la vacuna a mediados de marzo y la mayoría de los condados están siguiendo esa guía con los grupos actualizados.

Usted puede buscar la ubicación de los centros de vacunación en todo el estado en: https://covid19.ncdhhs.gov/findyourspot.

Si tiene problemas para comunicarse con su condado, puede llamar a este número del estado: 877 490 6642

O puede buscar la información sobre su condado que aparece a continuación.

Además, en este sitio puedes encontrar información para protegerte contra el virus del COVID-19 desde NCDHHS:

https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/informacion-sobre-la-vacuna-covid-19

¿Quién está siendo vacunado en este momento en Carolina del Norte?

Grupo 1: Residentes y personal de centros de cuidados a largo plazo.

Grupo 2: Todas las personas mayores de 65 años.

Grupo 3: Trabajadores esenciales de primera línea.

Grupo 4: (a partir del 17 de marzo) Personas con afecciones crónicas de salud, personal / residentes en instalaciones de vivienda compartida que aún no han sido vacunadas.

También puede obtener más detalles sobre las fases de vacunación y a qué grupo prioritario usted pertenece aquí.

HAY UN NUEVO CENTRO DE VACUNACIÓN MASIVA en Greensboro (Condado de Guilford) apoyado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que está abierto en el Four Seasons Town Center en Greensboro desde ahora hasta principios de mayo.

Las vacunas en el centro de vacunación masiva estarán disponibles los siete días de la semana con la expectativa de que se administren hasta 3,000 dosis por día.

Para obtener información sobre cómo recibir una vacuna en la clínica de vacunación masiva de Greensboro, haga clic aquí: https://www.guilfordcountync.gov/how-do-i/gso-mass-vax

Usted debe tener una cita. No se requiere presentar identificación. Hay traductores de español en el lugar.

Puede programar una cita en línea o llamar al Centro de ayuda de vacunas COVID-19 al 888-675-4567.

Según la secretaria de salud y servicios humanos del estado, Mandy Cohen, los residentes no tienen que quedarse en sus condados de origen para recibir una vacuna. Si encuentra un sitio de vacunación disponible y tiene la capacidad de conducir hasta allí, ¡está bien!

Se espera que la distribución de vacunas se prolongue hasta la primavera, quizás hasta el verano. Eso significa que todas las personas tendrán que seguir usando máscaras y mantener la distancia social durante unos meses más.

¿Quieres saber más sobre las vacunas? Puedes leer más en español aquí:

Información sobre la vacuna Pfizer

Información sobre la vacuna Moderna

NCDHHS Graphic

NCDHHS Flyer

No debe recibir una vacuna COVID-19 si:

Ha recibido otra vacuna en los últimos 14 días (ejemplo: vacuna contra la gripe, herpes zóster, tétanos, etc.)

Actualmente tiene una prueba positiva para COVID-19. En este caso debe esperar para vacunarse hasta que se haya recuperado de la enfermedad aguda y no necesite estar aislado.

Ha recibido terapia con anticuerpos pasivos (anticuerpos monoclonales o suero de convalecencia) como tratamiento para COVID-19 en los últimos 90 días.

Condado de Alamance

Las citas de vacunación COVID-19 ya están disponibles para el miércoles 17 de marzo hasta el sábado 20 de marzo en www.vaccinate alamance.com. Los trabajadores de la salud, los adultos mayores de 65 años, los trabajadores esenciales y las personas de edades entre 16 y 64 años con afecciones médicas de alto riesgo son elegibles.

En la página de Facebook del departamento de salud del condado, los funcionarios señalaron que las citas para la vacunación contra el COVID-19 se pueden hacer en línea en www.vaccinatealamance.com.

El condado también continuará programando citas a través del Centro de llamadas de vacunación COVID-19. El número para llamar para una cita es 336-290-0650.

Uno de los mejores lugares para mantenerse al día con ACHD es su página de Facebook.

Cone Health también tiene un servicio de inscripción en la web para ingresar a su lista de espera. Regístrese aquí: https://www.conehealth.com/covid-19-information/covid-19-vaccine-information/

Piedmont Health también tiene vacunas, hay varias clínicas en los condados de Alamance y Orange. El número para hacer una cita es: 919545 3453.

Condado de Alexander

Las vacunas contra el COVID-19 ahora están disponibles en el Departamento de Salud del Condado de Alexander para los residentes de los Grupos 1-4.

Envíe su información de contacto a través de la línea directa al 828-352-7724 o en línea en www.alexandercountync.gov/covid.

Encuentre más información en la página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Alexander.

Condado de Allegheny (AppHealth = Ashe + Allegheny + Condado de Watauga)

Los condados de Watauga, Allegheny y Ashe comparten un departamento de salud subordinado al Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches. Los residentes de los Grupos 1, 2, 3 y 4 son elegibles.

Los residentes de los tres condados pueden completar un formulario de interés para vacunarse en el sitio web del Departamento de Salud y ellos le llamarán para programar una cita. Según el sitio web, “si necesita ayuda para completar el formulario, comuníquese con Preparationness@apphealth.com o llame a nuestro Centro de llamadas COVID-19 al (828) 795-1970“.

“También puede enviarnos un mensaje a vacineschedule@apphealth.com para solicitar una cita”, según la página de Facebook de AppHealth.

¿Dónde se puede encontrar más información?

El departamento publica una actualización semanal sobre la situación del COVID-19 para los condados de Alleghany, Ashe y Watauga cada viernes. En este informe, también incluyen una actualización sobre las vacunas. Esta información se puede encontrar en su sitio web en este enlace. También puede ir a la página de Facebook del Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches aquí.

Condado de Anson

Los funcionarios del condado de Anson dicen que los trabajadores de salud pública pronto comenzarán a vacunar al Grupo 4, los adultos que tienen un alto riesgo de exposición al virus y un mayor riesgo de enfermedad grave.

Continúan vacunando a los Grupos 1, 2 y 3.

El departamento de salud pública seguirá distribuyendo un registro y un cuestionario en el condado para las personas que deseen ponerse la vacuna. Solicitan que los inscritos envíen por correo el documento completo a:

Departamento de Salud del Condado de Anson, Box 473, Wadesboro, N.C., 28170;

puede llevarlo al buzón en 110 Ashe Street, Wadesboro;

puede enviarlo por fax al 704-694-6097; o

por correo electrónico a covidregistration@co.anson.nc.us.

Quienes completen el formulario recibirán una llamada para programar la vacunación. Para obtener más información, consulte la página de Facebook del departamento de salud, que se actualiza con frecuencia.

Para obtener información sobre Covid-19 en español, haga clic aquí.

Puede encontrar más información en la página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Anson, que se actualiza casi todos los días.

Condado de Ashe (AppHealth = Ashe + Allegheny + Condado de Watauga)

Los condados de Watauga, Allegheny y Ashe comparten un departamento de salud subordinado al Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches. Los residentes de los Grupos 1, 2, 3 y 4 son elegibles.

Los residentes de los tres condados pueden completar un formulario de interés para vacunarse en el sitio web del Departamento de Salud y ellos le llamarán para programar una cita. Según el sitio web, “si necesita ayuda para completar el formulario, comuníquese con Preparationness@apphealth.com o llame a nuestro Centro de llamadas COVID-19 al (828) 795-1970“.

“También puede enviarnos un mensaje a vacineschedule@apphealth.com para solicitar una cita”, según la página de Facebook de AppHealth.

¿Dónde se puede encontrar más información?

El departamento publica una actualización semanal sobre la situación del COVID-19 para los condados de Alleghany, Ashe y Watauga cada viernes. En este informe, también incluyen una actualización sobre las vacunas. Esta información se puede encontrar en su sitio web en este enlace. También puede ir a la página de Facebook del Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches aquí.

Condado de Avery

El condado de Mitchell está vacunando actualmente a los residentes de los grupos 1, 2 y 3, donde se incluye a los trabajadores de la salud, los residentes de 65 años o más y los trabajadores esenciales de primera línea.

Según el sitio web de Toe River Health, el departamento de salud que cubre los condados de Yancey, Mitchell y Avery, “la vacuna contra el COVID-19 se distribuirá por fases. Si desea conocer la fase en la que usted está para recibir la vacuna, haga clic aquí, ingrese su información y haga clic en enviar. Una vez enviada, la información que nos proporcione nos dirá en qué fase probablemente se encontraría usted. Cuando la vacuna esté disponible para su grupo, lo contactaremos por teléfono o por correo electrónico”.

El sitio web incluye la documentación que los residentes deben llevar a sus citas de vacunación.

¿Cómo se puede saber más?

La página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Mitchell y el sitio web de Toe River Health tienen más información.

Lista de verificación antes de la vacunación contra el COVID-19

Descargar el formulario de segunda dosis

Condado de Beaufort

El Departamento de Salud del Condado de Beaufort continúa vacunando a los trabajadores de primera línea.

Para hacer una cita, llame al 252-940-6150 o regístrese en línea haciendo clic AQUÍ

Walgreens también ha comenzado a ofrecer vacunas con cita previa, según el sitio web del departamento.

Para obtener actualizaciones por mensaje de texto sobre las vacunas en el condado, visite el sitio web del departamento de salud. Para preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a bchealth@bchd.net.

Condado de Bertie (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales de Albemarle tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Bladen

A partir del miércoles 17 de marzo, cualquier persona con una afección médica que los ponga en mayor riesgo y las personas que viven en viviendas compartidas ahora serán elegibles para la vacuna, al igual que las personas de los Grupos 1 al 3.

El personal de la LÍNEA DIRECTA COVID (910-872-6291) del Departamento de Salud del Condado de Bladen hará citas durante la semana hasta que se llenen los espacios disponibles. La LÍNEA DIRECTA DE COVID es la única forma de asegurar una cita.

El día de su cita:

Traiga su tarjeta de seguro médico

Llegue a su cita a tiempo, pero no más de 15 minutos antes

Use una camisa de manga corta (para facilitar el acceso de quienes administran la vacuna)

Se les pide a los pacientes que traigan una copia de su tarjeta de seguro a su cita para la vacuna COVID-19 si tiene una, pero tener seguro médico no es obligatorio para recibir una vacuna y ningún paciente tendrá que pagar de su bolsillo.

Cape Fear Valley Health también está administrando vacunas en el condado.

Puede encontrar una solicitud para programar una vacuna para las personas que ahora son elegibles aquí: https://www.capefearvalley.com/coronavirus/vaccine-scheduler.aspx

Cape Fear Valley Health ofrece:

Primeras dosis: de martes a jueves, de 11 a.m. a 2 p.m., en bloques de citas de 1 hora. No se admiten pacientes sin cita previa, solo con citas.

Segundas dosis: puede entrar sin cita previa (no se requiere cita) de martes a jueves, de 10 a.m. a 2 p.m. (No hay clínica los lunes ni los viernes; si le toca una segunda dosis, venga de martes a jueves)

Dirección: 501 S. Poplar Street en Elizabethtown.

Las personas deben estacionarse en el estacionamiento principal y entrar a la clínica por el vestíbulo principal.

Condado de Brunswick

A partir del miércoles 17 de marzo, los funcionarios de salud del condado de Brunswick pondrán las vacunas a disposición de “personas con afecciones médicas de alto riesgo, personas sin hogar y personas encarceladas que no han sido vacunadas” junto personas de los Grupos 1 al 3.

Para obtener más información sobre el nuevo coronavirus, los tests y las vacunas, consulte la página web de Servicios de salud COVID-19.

Puede comunicarse con el Departamento de Salud Pública del Condado de Brunswick a través del

910-253-2339, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde

o por el correo electrónico: coronavirus@brunswickcountync.gov.

Para obtener información sobre el COVID-19 en español, haga clic aquí.

Condado de Buncombe

Las personas de los Grupos 1, 2 y 3 ahora pueden inscribirse en la lista de espera de vacunación del condado de Buncombe, según el sitio web del departamento de salud del condado.

Para ver el sitio web en español, haga clic aquí.

Para registrarse, llene el formulario de lista de espera en línea, disponible en inglés y español, o llame al 828-250-5000 entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde EST de lunes a viernes.

Una vez que el condado tenga una cita disponible, un miembro del personal le notificará mediante una llamada desde el número 828-419-0095.

Condado de Burke

Los residentes del condado de Burke que pertenecen a los Grupos 1, 2 y 3 pueden programar una cita llamando al 828-358-4454. Para obtener más información, llame a la línea de información pública del condado al 828-764-9150.

El condado sigue las pautas del estado, por lo que los adultos con afecciones médicas de alto riesgo son elegibles desde el 17 de marzo, y los del Grupo 4 a partir del 7 de abril.

¿Dónde se puede encontrar más información?

Puede encontrar más información en el sitio web de COVID-19 del condado en www.burkenc.org/COVID-19 o en su página de Facebook.

Condado de Caldwell

La programación de citas en línea para la primera y segunda dosis ahora está disponible a través del sitio web de Cabarrus Health Alliance.

Haga clic aquí para programar una cita para la vacuna COVID-19.

El personal de Cabarrus Health Alliance (CHA) encargado de manejar la respuesta al COVID-19 está vacunando activamente a las personas que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3.

Si está buscando una cita para la vacuna contra el COVID-19 para un joven de 16 o 17 años, llame al Centro de Llamadas de la CHA al 704-920-1213.

Las vacunas COVID-19 han sido probadas, son seguras y efectivas, y nos ayudarán a vencer el virus, a recuperar el control de nuestras vidas y a reencontrarnos con las personas y los lugares que amamos. Obtenga los datos y la actualización sobre la vacuna COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.

Usted puede encontrar más información en el sitio web de la vacuna COVID-19 de Cabarrus Health Alliance o en la página de Facebook de Cabarrus Health Alliance.

Condado de Cabarrus

El condado de Caldwell está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3: trabajadores de la salud, personal y residentes de centros de atención a largo plazo, adultos de 65 años o más y trabajadores esenciales de primera línea, según el sitio web.

El departamento de salud implementará la programación de citas de vacunas en línea el lunes 22 de marzo. El personal está trabajando actualmente en la lista de espera. Para obtener más información sobre las citas, llame al (828) 426-8486 de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Para obtener más información sobre cómo ser vacunado por Caldwell UNC Health Care, visite YourShot.org. Para obtener más información sobre la vacunación en las ubicaciones de Walgreens Hudson o Lenoir, visite su sitio web.

¿Dónde puede encontrar más información?

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Caldwell

Condado de Camden (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales del Condado de Camden tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Carteret

Carteret Health Care está coordinando con el Departamento de Salud del Condado de Carteret para ampliar las oportunidades de vacunación en la comunidad.

Las personas elegibles para una vacuna ahora incluyen a las personas de 65 años o más, trabajadores de atención médica de primera línea y trabajadores de cuidado infantil, directores y maestros de Pre-kinder a 12 grado en escuelas públicas, privadas y autónomas, y personal de apoyo.

A partir del miércoles 17 de marzo, el estado anunció que cualquier persona que tenga una afección médica que los ponga en mayor riesgo y las personas que viven en viviendas compartidas serán elegibles para la vacunación.

Las personas elegibles pueden programar una cita comunicándose con el Departamento de Salud del Condado de Carteret a través del 252-728-8550, y luego seleccione la opción 2.

El sitio web del condado de Carteret dice que ya no acepta formularios en línea para anotarse en la lista de espera, sino que debe llamar al número anterior para programar una cita.

Condado de Caswell

Para ingresar a la lista de espera de vacunación contra el COVID-19 en Caswell, llame al 336-694-4129 y seleccione la opción 5 o haga clic aquí. La única forma de vacunarse es mediante una cita.

El aviso dice que su llamada probablemente será respondida por un miembro de nuestro equipo de salud pública.

Si recibe un mensaje de voz, deje su nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico (si tiene una) y el mejor número para que alguien le devuelva la llamada.

Otros lugares para recibir la vacuna en y cerca del condado de Caswell incluyen:

Farmacia North Village en Yanceyville: La farmacia está tomando nombres para una lista de espera:

Llame a la farmacia al 336-694-4104

North Village Pharmacy tomará nombres para una lista de espera para todos los residentes de Carolina del Norte que tengan condiciones médicas subyacentes, que es la siguiente fase para el estado de Carolina del Norte.

Sitio web: https://www.northvillagepharmacy.com/

Caswell Family Medicine / Compassion Health, Inc en Yanceyville: Según su sitio web, la clínica está recibiendo nombres para ingresarlos a una lista de espera.

Sitio web: https://compassionhealthcare.org/ y haga clic en el botón naranja para inscribirse en la lista de espera

Dónde encontrar información actualizada:

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Caswell

Página web del condado de Caswell sobre el COVID-19

Condado de Chatham

La Herramienta de Interés en la Vacuna es la forma más fácil y eficaz de informarnos que desea la vacuna COVID-19. HAGA CLIC AQUÍ para ingresar a nuestra base de datos de vacunas COVID-19 y completar el formulario.

Si conoce a alguien que quiere la vacuna COVID-19 y no tiene Internet ni una dirección de correo electrónico, dígale que llame al 919-545-8323 y deje su nombre, número de teléfono, fecha de nacimiento y dirección postal. Indíqueles que hablen claramente para que ingresemos la información correcta.

Eso es todo lo que necesitas hacer. Nos comunicaremos con usted cuando sea el momento de programar su cita para la vacuna.

Hemos recibido miles de solicitudes para la vacuna y las citas no se pueden garantizar para una fecha determinada en este momento. Estamos siguiendo los grupos de priorización del Estado. HAGA CLIC AQUÍ para ver su grupo de vacunación.

¿Necesita transporte? Chatham Transit ofrece transporte gratuito a cualquier persona que necesite ayuda para llegar a la cita para recibir la vacuna COVID-19. Visite este enlace (en Inglés) para obtener más información.

Para encontrar información actualizada:

Toda la información del condado de Chatham en español, incluidas las actualizaciones semanales, está disponible en esta página web:

https://www.chathamcountync.gov/services/health/coronavirus-en-espa-ol/coronavirus-vacuna

La página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Chatham tiene muchas publicaciones en español y se actualiza diariamente en inglés y en español.

Otros proveedores de vacunas en el condado de Chatham y sus alrededores:

Piedmont Health Services está ofreciendo vacunas contra el COVID-19 a pacientes nuevos y ya existentes en sus clínicas en Siler City y Moncure, según lo permita el suministro. Para ser incluido en la lista de interesados ​​de PHS, visite https://piedmonthealth.org/how-can-i-be-tested-for-covid19/, o llame al: 919545 3452.

está ofreciendo vacunas contra el COVID-19 a pacientes nuevos y ya existentes en sus clínicas en Siler City y Moncure, según lo permita el suministro. Para ser incluido en la lista de interesados ​​de PHS, visite https://piedmonthealth.org/how-can-i-be-tested-for-covid19/, o llame al: 919545 3452. UNC Health ofrece la vacuna contra el COVID-19, y está ubicado detrás del Hospital Chatham en Siler City (edificio de oficinas médicas) y en otras ubicaciones cercanas como Chapel Hill. Las personas interesadas pueden visitar www.unchealthcare.org/schedule o llamar al (984) 215-5485 para programar una cita.

ofrece la vacuna contra el COVID-19, y está ubicado detrás del Hospital Chatham en Siler City (edificio de oficinas médicas) y en otras ubicaciones cercanas como Chapel Hill. Las personas interesadas pueden visitar www.unchealthcare.org/schedule o llamar al (984) 215-5485 para programar una cita. Farmacia de Siler City : Para solicitar una cita de vacunación, visite https://silercitypharmacy.com/vaccine-appointments/, o llame al (919) 663-5541.

: Para solicitar una cita de vacunación, visite https://silercitypharmacy.com/vaccine-appointments/, o llame al (919) 663-5541. Walgreens , que tiene varias ubicaciones en el condado de Chatham y sus alrededores. Visite https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19.

, que tiene varias ubicaciones en el condado de Chatham y sus alrededores. Visite https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19. Duke Health, con sede en Durham, también está programando ofrecer vacunas cuando estén disponibles. Para obtener más información, visite https://www.dukehealth.org/covid-19-update/covid-19-vaccine-update o llame al (919) 385-0429.

Condado de Cherokee

El condado de Cherokee está vacunando actualmente a los Grupos 1, 2, 3 y a los adultos mayores de 18 años que tienen una afección médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4.

Llame al 828-837-7486 para programar una cita para vacunarse.

Las actualizaciones se pueden encontrar en la página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Cherokee, que se publica regularmente, o en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Cherokee. El sitio web del Departamento de Salud está disponible en español aquí.

Al condado de Cherokee le gustaría que los miembros de la comunidad supieran que no se puede rastrear nada en la vacuna y que no se inserta ningún “chip” con la vacuna.

Condado de Chowan (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales de Albemarle tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Clay

El Departamento de Salud del Condado de Clay actualmente está vacunando a los Grupos 1, 2, 3 y a los adultos mayores de 18 años que tienen una condición médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4.

Si es elegible, puede llamar e inscribirse en la lista de espera de vacunas del condado al 828-389-8052. Un miembro del personal lo llamará para programar una cita. Si bien no tienen un hispanohablante trabajando en la línea directa, el condado tiene un intérprete que pueden agregar a la llamada para ayudar a programar la cita.

El condado puede publicar actualizaciones en su página de Facebook o sitio web; el sitio web no se ofrece en español.

Condado de Cleveland

Según la página de Facebook del condado de Cleveland, el Centro de salud pública del condado de Cleveland está programando citas para la vacuna COVID-19 para las personas del Grupo 1 (trabajadores de la salud y residentes y trabajadores de cuidados a largo plazo), Grupo 2 (65 años o más), Grupo 3 ( trabajadores esenciales de primera línea) y Grupo 4 (personas con afecciones médicas con alto riesgo a enfermarse de gravedad por el COVID-19).

Para programar una cita, llame a la línea de citas de vacunas COVID-19 al 980-484-6019 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si recibe una señal de ocupado, esto indica que todas las líneas están ocupadas y le recomendamos que devuelva la llamada más tarde. Una vez que se hayan completado todas las citas según nuestra asignación de vacunas, recibirá un mensaje que indica que se han completado todas las citas.

https://clevelandcountync.us/forms/view.php?id=11570

¿Dónde encontrar más información?

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Cleveland

Condado de Columbus

Los funcionarios de salud pública del condado de Columbus invitaron a personas de los grupos 1 al 4 a que se presentaran el 20 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en una vacunación masiva del Departamento de Salud del Condado de Columbus en Southeastern Community College, Chadbourn Highway en Whiteville.

Todos los beneficiarios elegibles pudieron obtener la vacuna por orden de llegada.

Mientras tanto, los funcionarios de salud pública del condado dirigen a las personas que llaman a un centro estatal ampliado de ayuda para la distribución de vacunas del DHHS, al 888-675-4567 de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábado y domingo.

Además, el condado aconseja a las personas que estén atentas a la página de Facebook del condado para obtener actualizaciones y comunicados de prensa, o que llamen al departamento de salud al 910-640-6615.

Para obtener información sobre COVID-19 en inglés, haga clic aquí.

Para obtener información sobre COVID-19 en español, haga clic aquí.

Condado de Craven (Greg)

CarolinaEast Health System está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Craven en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Las pautas dicen que las vacunas se están administrando ahora a los Grupos 1, 2, 3 y a los adultos mayores de 18 años que tienen una afección médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4. Ese grupo incluye a cualquier persona que tenga una afección médica que los ponga en mayor riesgo y personas que viven en viviendas compartidas.

Para programar su cita de vacunación en línea, visite nuestro sitio web en:

https://www.carolinaeasthealth.com/education-and-resources/covid-19-updates/.

Para aquellos que no pueden registrarse en línea, por favor llame a nuestra Línea de Citas de Vacunas al 252-633-8099 de miércoles a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las citas para vacunas son limitadas y están disponibles por orden de llegada.

Visite la página de vacunas del condado en https://www.cravencountync.gov/2160/Vaccine-Information para obtener más información sobre la programación.

Para ver esta información to en español, haga clic aquí: https://www.cravencountync.gov/2160/Vaccine-Information

Condado de Cumberland (Greg)

El condado de Cumberland continúa ofreciendo citas de vacunación contra el COVID-19 gratuitas para los Grupos 1, 2, 3 y personas de 18 años y más, con alguna afección médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4 (personas con afecciones médicas de mayor riesgo y que viven en viviendas compartidas).

Un formulario de solicitud en línea ahora permite a las personas elegir la fecha y la hora de su cita para la primera dosis de la vacuna.

Según el sitio web del condado: “Anticipamos que las citas se acabarán muy rápidamente. Abriremos citas adicionales según nuestra asignación de vacunas anticipada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Esté atento a nuestro sitio web y redes sociales para saber cuándo habrá citas adicionales disponibles. Si necesita ayuda para programar su cita, llame al (910) 678-7657.

Si usted es elegible y no puede programar una cita ahora, considere ir los viernes entre 3 y las 5 de la tarde y esperar allí en línea. El departamento asigna dosis cada semana para las personas que están en línea de espera. Visite nuestro sitio web para ver otras ubicaciones en el condado de Cumberland que puedan tener vacunas disponibles. Las personas elegibles que no tengan una cita pueden ir en persona los viernes y esperar allí en línea.

Información de la clínica de vacunación – Crown Complex de 9 de la mañana a 5 de la tarde

Martes: 2da dosis, solo con cita. 9 de la mañana a 5 de la tarde. No hay lista de espera

Miércoles: Primera y segunda dosis, solo con cita previa. 9 de la mañana a 5 de la tarde. No hay lista de espera

Viernes: Primera dosis solamente. Citas de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hay lista de espera de 3 a 5 de la tarde para las personas que son elegibles

Clínica especial de primera dosis únicamente el sábado 20 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de larde, con cita solo para personas elegibles en los Grupos 1, 2, 3 y 4. Haga clic aquí para hacer una cita.

Cape Fear Valley Health System también está proporcionando vacunas en sus instalaciones en los condados de Cumberland, Bladen y Hoke. Vaya a este sitio para programar una cita: https://www.capefearvalley.com/coronavirus/vaccine-scheduler.aspx

Para leer en español, haga clic en este enlace:

https://co.cumberland.nc.us/departments/public-health-group/public-health/covid-19-vaccine

Condado de Currituck (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales de Currituck tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Dare

Un buen lugar para buscar actualizaciones en el Condado de Dare es OBX Voice. Suscríbase a su boletín informativo por correo electrónico para mantenerse informado.

Las actualizaciones para el calendario de vacunación de la próxima semana aparecerán en el sitio web del departamento y en la página de Facebook.

Según un mensaje en el sitio web del departamento, el condado de Dare ahora está aceptando solicitudes de registro para personas en los Grupos 1, 2, 3 y adultos de 18 años o más que tienen una condición médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4.

Para obtener más información sobre quién cumple con los requisitos de Carolina del Norte para ser un “trabajador esencial”, haga clic aquí.

La información sobre el registro de vacunas está disponible en la página COVID del departamento.

Este formulario está disponible en español haciendo clic aquí.

Condado de Davidson (Melba)

Para programar una cita, llame al departamento de salud al 336-236-3096 o inscríbase a través del sitio web cuando haya citas disponibles. Hay citas disponibles.

¿Dónde puede encontrar más información?

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Davidson

Condado de Davie (Melba)

Según el sitio web del condado de Davie, una vacuna segura y eficaz estará disponible para todos los que la deseen, pero los suministros serán limitados al principio. Para salvar vidas y frenar la propagación del COVID-19, los comités asesores de salud pública estatales y federales independientes recomiendan primero proteger a los trabajadores de la salud, las personas que corren el mayor riesgo de ser hospitalizadas o de morir y las que tienen un alto riesgo de exposición al COVID-19. Encuentre a qué grupo de elegibilidad de vacunas pertenece. Vea qué grupos son actualmente elegibles para la vacuna. Obtenga más información sobre las pautas de elegibilidad para vacunas en todo el estado.

Enlace a la página del condado de Davie – Buscar mi grupo de vacunas

Clínicas de vacunación

Para obtener más información sobre los grupos de elegibilidad y las clínicas de vacunas, visite

https://www.daviecountync.gov/1071/COVID-19-Vaccination

¿Dónde puede encontrar información?

Página de información del Departamento de Salud del Condado de Davie

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Davie

Condado de Duplin

Según su sitio web, el condado de Duplin ahora está vacunando a las personas que están en los Grupos 1, 2, 3 y a los individuos mayores de 18 años que tienen una afección médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4.

El condado tiene un centro de llamadas COVID-19. Para comunicarse con él, marque 910-296-2389 entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Usted puede encontrar actualizaciones sobre el centro de llamadas en la página de Facebook del gobierno del condado de Duplin y en “Últimas noticias” en el sitio web del condado de Duplin (www.duplincountync.com).

Condado de Durham

El Departamento de Salud Pública del Condado de Durham tiene citas para la vacuna contra el COVID-19 disponibles para los Grupos 1, 2, 3 y adultos mayores de 18 años que tienen una condición médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4.

Regístrese en la lista de programación si es elegible para vacunarse en este momento, ¡y lo llamaremos para programar una cita lo antes posible!

Se contactará a las personas en el orden en que se hayan registrado.

DCoDPH y los sitios asociados también pueden utilizar la lista de programación para completar las citas que estén disponibles debido a cancelaciones de citas o si la persona que tenía cita no asiste.

Al unirse a la lista, recibirá una llamada, un mensaje de texto y o un correo electrónico (según la información de contacto que proporcione) para programar una cita cuando esté disponible.

Para cancelar o reprogramar una cita:

Llame al 919-560-HELP (4357) para cambiar o cancelar su cita.

El DPH está trabajando directamente con las escuelas y las instalaciones de cuidado infantil para programar citas para los empleados.

Si usted es un empleado del sistema de las Escuelas Públicas de Durham (DPS): El Departamento está trabajando directamente con los líderes escolares para programar citas.

Si usted es un empleado de una guardería, de otra instalación de cuidado infantil u otra escuela/instalación del condado de Durham fuera del sistema de DPS: Pídale a su director u otro representante de la escuela que envíe un correo electrónico a PhPlanning@dconc.gov para programar citas para empleados.

También hay vacunas disponibles en 11 ubicaciones locales de Walgreens. Visite el sitio web de Walgreens para obtener más información: walgreens.com/covidvaccine

O inscríbase aquí en una lista de espera de vacunación con el sistema de Duke Health.

Condado de Edgecombe

El condado de Edgecombe está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3. Para programar una cita, llame a nuestra línea directa de COVID-19 al (252) 563-4600.

El departamento está recibiendo una gran cantidad de llamadas, por lo que es posible que reciba nuestro correo de voz. Si es así, asegúrese de dejar su nombre, número de teléfono y fecha de nacimiento.

Otros proveedores del condado también ofrecen la vacuna:

Centro de Salud Comunitario Freedom Hill (252) 243-1257

Centro Médico Familiar OIC – (252) 210-9019

Vidant Health – (252) 847-8000

UNC Salud – (984) 215-5485

Walgreens ha anunciado que está ofreciendo la vacuna. Es necesario registrarse. Vacuna COVID-19: Preguntas frecuentes e información de distribución | Walgreens

Condado de Forsyth

El condado está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3 en el edificio anexo del recinto ferial de Winston-Salem. Los residentes pueden programar citas para vacunas en este sitio web. Actualmente todas las citas están reservadas, pero es posible que haya nuevas citas disponibles debido a cancelaciones.

“Los residentes pueden programar las citas en Bit.Ly/FCNCCovidVaccine o llamando al nuevo centro de llamadas al 336-360-5260”, según una publicación de Facebook. “Se agregan nuevas citas semanalmente en función de la cantidad de vacunas que el estado asigne a Forsyth County Public Health. Hay un número limitado de citas y normalmente se llenan muy rápido. El suministro de vacunas actualmente es limitado y se insta a los residentes a tener paciencia.

¿Dónde hay más información?

Busque comunicados de prensa y publicaciones en el sitio web del departamento de salud y en las páginas de las redes sociales para obtener actualizaciones sobre cuándo hay nuevas citas disponibles.

Condado de Franklin

Si usted es un residente en la región de Kerr-Tar y necesita transporte hacia y desde su cita para la vacuna COVID-19, puede conseguirlo. Los residentes de los condados de Vance, Franklin, Granville y Warren pueden llamar a KARTS al (252) 438-2573 y los residentes del condado de Person pueden comunicarse con PATS a través del (336) 597-1171.

El Departamento de Salud del Condado de Franklin actualmente está registrando y administrando la vacuna COVID-19 a los Grupos 1, 2, 3 y a los adultos mayores de 18 años que tienen una condición médica que los pone en mayor riesgo en el Grupo 4.

Para inscribirse en la lista de espera del condado para obtener una cita haga clic aquí :

https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=21863923

Las citas para la semana siguiente abrirán todos los viernes a las 4 de la tarde. Si no se enumeran los horarios de las citas, es porque se han agotado todos los espacios disponibles para ese día. Algunos espacios pueden volver a abrirse si los usuarios cancelan o si se descubre que no están calificados cuando el personal verifica su información.

Condado de Gaston

GastonSaves.com es la fuente principal de toda la información sobre el coronavirus.

Según el sitio web, actualmente se ofrecen vacunas semanalmente a las personas en la Fase 1, 2 y 3 que viven o trabajan en el condado de Gaston.

Usted debe tener una cita para recibir una vacuna en las clínicas de vacunas en Gastonia Farmer’s Market (410 E Long Ave, Gastonia, NC 28054), y puede registrarse haciendo clic en este enlace o llamando a la línea de preinscripción de la Clínica de Vacunas del Condado de Gaston al 704 -866-3170.

Condado de Gates (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales de Albemarle tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Graham

El condado de Graham está vacunando actualmente a personas de los Grupos 1, 2 y 3.

Llame al Departamento de Salud al 828-479-7900 desde los lunes por la tarde hasta los miércoles por la tarde para programar una cita. Una vez que las citas estén completas, los residentes deberán esperar hasta la semana siguiente para intentar conseguir una cita.

Antes de presentarse a su cita, complete y traiga tres documentos, que están disponibles en el sitio web del departamento de salud: el formulario de preselección del CDC, el formulario demográfico de CVMS y el formulario de consentimiento para recibir la vacuna.

El sitio web está disponible en español aquí. Estos formularios también están disponibles en español a través del enlace.

Actualmente, el condado ofrece transporte gratuito a las personas que lo necesitan para sus citas de vacunación, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Llame al 828-479-4129 para programar su viaje.

Condado de Granville (también condado de Vance)

GVPH ha recibido la vacuna Moderna contra el COVID-19 y actualmente está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3.

La línea directa de vacunas COVID-19 está abierta (de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a jueves) y hay citas disponibles. Si actualmente usted es elegible para recibir una vacuna, llame a la línea directa de vacunas GVPH COVID al 252-295-1503 para programar una cita.

El Departamento de Salud de Granville-Vance tiene una página web dedicada a dar actualizaciones de la vacuna contra el COVID-19. El sitio web señala que hay citas limitadas y que las personas no deben presentarse sin una cita.

“Cerramos las citas cuando se agota nuestro suministro de vacunas y volvemos a abrir las citas cuando recibimos más vacunas”, dice el sitio web.

Para recibir una vacuna, todos deben estar registrados en el Sistema de administración de vacunas COVID-19 (CVMS). Por lo tanto, cuando llame, es posible que le hagan una serie de preguntas para completar el registro. Para obtener instrucciones más detalladas, visite este sitio web: https://gvph.org/covidvaccines/

Otros proveedores locales están administrando vacunas, mientras duren los suministros.

La página de Facebook del departamento señala que Maria Parham Health ha agregado a su sitio web una lista de espera para la vacuna contra el COVID-19. El sistema hospitalario está administrando vacunas los martes y viernes de 9:45 de la mañana a 2 de la tarde.

Granville Health System ofrecerá las vacunas los martes y miércoles de 10:00 am a 3:00 pm, solo con cita previa. Usted puede hacer una cita en el siguiente enlace:

https://www.ghshospital.org/patients-visitors/ghs-covid-19-vaccine.

Condado de Greene

El condado de Greene está vacunando a las personas de los Grupos 1, 2 y 3A, lo cual incluye a trabajadores de atención médica de primera línea, personas de 65 años o más, trabajadores de cuidado infantil, maestros y personal de K-12, y el Grupo 4, que incluye a cualquier persona con afecciones médicas que califiquen y personas que viven en viviendas compartidas.

Llame al (252) 7478183 para programar su vacunación.

Las personas elegibles ahora pueden llamar al (252) 747-8181, (252) 747-8182 o al (252) 747-8183 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para hacer una cita.

Si su nombre está actualmente en la lista de espera y no lo han contactado para programar una cita, por favor llame nuevamente para programar una cita y pídale al agente que lo atienda que lo saque de la lista de espera.

La vacuna COVID-19 está disponible solo con cita previa (no se aceptarán pacientes sin cita).

Condado de Guilford

Para registrarse para una vacuna con la División de Salud Pública del Condado de Guilford, complete un formulario de registro en línea aquí.

Usted necesita una dirección de correo electrónico para programar una cita en línea.

Si no ve horarios disponibles, vuelva a consultar más tarde. Si hay cancelaciones, esos horarios de citas se abrirán para el registro en línea, según el sitio web de citas de vacunación del condado de Guilford.

Envíe el mensaje de texto GC19 al 888777 si desea suscribirse para recibir actualizaciones a través del sistema de mensajes de texto de la División de Salud Pública del Condado de Guilford.

Solo aquellas personas que hayan programado una cita y hayan recibido una confirmación deben visitar los sitios de prueba. No se aceptan pacientes sin cita.

Las clínicas de vacunación están disponibles en:

Iglesia Bautista Mount Zion, 1301 Alamance Church Road, Greensboro, NC 27406

Centro Comunitario de la Universidad de High Point en Oak Hollow Mall, 921 Eastchester Drive, Suite 1230, High Point, NC 27262

Coliseo de Greensboro, 1921 W Gate City Blvd, Greensboro, NC 27403

Las citas se pueden programar:

En línea en www.healthyguilford.com

Por teléfono a través del 336-641-7944 (Opción 2) de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde hasta que se agoten todas las citas.

Condado de Halifax

El Departamento de Salud del Condado de Halifax está vacunando a personas de los grupos 1 al 3. Otras agencias del condado, incluidas Drugco Pharmacy y Rural Health Group, ahora están programando citas para la primera dosis.

Para programar una cita para una segunda dosis, visite:

https://hipaa.jotform.com/210244193688156.

Condado de Harnett

El Departamento de Salud del Condado de Harnett está vacunando a las personas que están en su lista de espera, según su sitio web.

Cualquier persona que haya programado una cita será atendida, según el sitio web del condado de Harnett. Aquellos que tienen 65 años o más, trabajadores de la salud, trabajadores de cuidado infantil y empleados de escuelas K-12 que no tienen una cita para la vacuna contra el COVID-19 pueden agregar su nombre a una lista de espera en línea o llamar a la línea de la vacuna COVID-19 al 910 -814-6582.

Si ya llamó o envió un correo electrónico y proporcionó la información solicitada, no es necesario realizar ninguna acción adicional. “Por favor, no haga más de una solicitud por teléfono o por correo electrónico para una cita para la vacuna, un contacto es suficiente”, dice el sitio web del condado.

Si está esperando para recibir la segunda dosis de la vacuna Moderna, los trabajadores del Departamento de Salud del condado de Harnett le llamarán para programar una cita, según una publicación reciente en el sitio web.

Se solicita a los trabajadores de cuidado infantil, a los maestros y al personal de K-12 que verifiquen con los administradores escolares sobre posibles eventos de vacunación antes de intentar programar una cita con el departamento de salud del condado.

Condado de Haywood

El condado de Haywood está vacunando actualmente a los empleados de los grupos 1 y 2, y a empleados de centros educativos del grupo 3.

Sin embargo, se alienta a todas las personas a que se agreguen a la lista de espera de vacunas del condado mediante este formulario en línea o que llamen al 828-356-2019 entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde EST, de lunes a viernes.

El sitio web del departamento de salud del condado está disponible en español, pero el formulario de lista de espera no está traducido y solo está en inglés. Un intérprete o hablante de español estará disponible para atender su llamada.

Alguien del departamento de salud lo llamará para programar una cita una vez que haya una disponible.

Condado de Henderson

El Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson actualmente ofrece vacunas a las personas de los Grupos 1, 2 y a los maestros y trabajadores de cuidado infantil del Grupo 3. Usted puede agregarse a la lista de espera de vacunas mediante este formulario en línea. Si necesita ayuda, puede llamar al Centro de ayuda de vacunas COVID-19 de NC al 888-675-4567.

También puede consultar el sitio web del Departamento de Salud, disponible en español e inglés.

Cuando sea su turno, usted recibirá una llamada para programar una cita. Las llamadas vendrán de “COVID CC” del número 828-585-4700.

Los proveedores de vacunas están coordinando directamente con las escuelas y los centros de cuidado infantil para programar para sus empleados; las personas de este grupo no deben registrarse en la lista de espera.

Si necesita transporte para su cita de vacunación: el condado de Henderson ofrece transporte gratuito hasta las clínicas de vacunación. Llame al 828-698-8571 para programar su viaje.

Condado de Hertford (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales del Condado de Hertford tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Hoke

El Departamento de Salud del Condado de Hoke está programando citas.

Llame al 910-753-4429 o al 910-753-4430 si tiene alguna pregunta.

También puede consultar con FirstHealth of the Carolinas, que está ayudando a organizar eventos de vacunación en los condados de Hoke, Richmond, Moore y Montgomery a través de Operation First Shot.

Cape Fear Valley Health está administrando vacunas en Hoke Health. Encuentre el programador de citas aquí.

El Servicio de Tránsito del Área de Hoke (HATS) proporcionará transporte gratuito a cualquier residente del condado de Hoke que desee recibir la vacuna contra el COVID-19 como parte de un esfuerzo estatal para eliminar cualquier barrera para recibir una vacuna.

Los residentes del condado de Hoke deben llamar al Departamento de Salud del condado de Hoke primero para averiguar si son elegibles para una vacuna y cuándo, luego comunicarse con la oficina de HATS para solicitar transporte llamando al 910-875-8696.

Condado de Hyde

Para programar una cita con el Departamento de Salud del Condado de Hyde, hay un nuevo número de teléfono: 252-926-4467. Deje un mensaje si no puede hablar con un representante.

Según una publicación reciente en Facebook, “ahora se aceptan pre-inscripciones de todos los ciudadanos independientemente del grupo al que pertenezca para la vacunación contra el COVID-19. Llame al 252-926-4467 para pre-inscribirse para recibir su cita de vacunación en el Departamento de Salud del Condado de Hyde ”.

Para las personas que desean una cita en Ocracoke, llame al 252-489-3622. Deje un mensaje si no puede hablar con un representante.

El condado de Hyde está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3. Puede comunicarse con el departamento de salud a través del (252) 926-4399.

El departamento de salud del condado anima a los residentes a encontrar una vacuna aquí: https://covid19.ncdhhs.gov/findyourspot

¿Dónde hay más información?

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Hyde

Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Hyde

Condado de Iredell

El condado de Iredell está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3 y los residentes pueden hacer una cita aquí: Haga clic aquí para hacer una cita para la vacuna COVID-19.

¿Dónde hay más información?

La información sobre la vacuna contra el COVID-19 en el condado de Iredell se puede encontrar en el sitio web del condado.

Condado de Jackson

El condado de Jackson está vacunando actualmente a personas de los Grupos 1, 2, 3 y 4.

Puede programar una cita en el sitio web del departamento de salud del condado aquí, o llamar al 828-587-8227 para obtener ayuda en español y al 828-631-HELP para obtener ayuda en inglés.

Los residentes serán notificados cuando el condado haya abierto un registro adicional o se haya mudado a un nuevo grupo de vacunas a través de la página de Facebook, el sitio web y los medios de comunicación locales del Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson.

Jackson County Transit ofrece transporte gratuito para asistir a las citas para la vacuna contra el COVID-19, si es necesario. Llame al 828-586-0233 para programar su transporte si lo desea.

Condado de Johnston

El condado de Johnston está vacunando a personas de los Grupos 1 al 4. Para mantenerse actualizado con la información, visite este sitio web:

https://www.johnstonnc.com/covid19/#vaccine

Tienen una hoja de información en español aquí:

https://www.johnstonnc.com/covid19/files/covid19testinginfo_spanish.pdf

Si planea asistir a una clínica de vacunas del condado de Johnston, el condado le solicita que complete este formulario en línea.

Para las personas que esperan una segunda dosis, el Departamento de Salud Pública del Condado de Johnston se comunicará con las personas por teléfono para informarles la fecha, hora y ubicación de la clínica de vacunación para la segunda dosis. Preste mucha atención a la información detallada y recuerde llevar su identificación y la Tarjeta de registro de vacunación COVID-19.

Las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 a través de otro proveedor deben comunicarse directamente con el proveedor para obtener orientación sobre cómo obtener la segunda dosis.

Puede enviar un mensaje de texto que diga COVIDJOCO al 888777 para recibir actualizaciones sobre COVID-19 y sobre la vacuna.

Para conocer las oportunidades de vacunación en curso, consulte:

Salud de CommWell

Salud UNC

Condado de Jones

El sitio web del condado dice que actualmente está administrando la vacuna Moderna COVID-19, que NO está aprobada aún para personas menores de 18 años, a personas de los Grupos 1, 2, 3 y 4.

Aquellos que son elegibles para recibir la vacuna pueden llamar (dejar un mensaje de voz) o enviar un correo electrónico al Departamento de Salud para solicitar una cita. Llame al 252-448-9111 o envíe un correo electrónico a: health@jonescountync.gov.

El personal del Departamento de Salud responderá a las solicitudes en el orden en que sean recibidas; POR FAVOR tenga paciencia mientras espera una respuesta. Usted debe proporcionar: Nombre legal completo, fecha de nacimiento y número de teléfono.

Las citas estarán disponibles los miércoles, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Cívico del Condado de Jones. Las vacunas son SOLO CON CITA PREVIA.

Según la página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Jones, las clínicas de vacunación se llevarán a cabo el 24 de marzo y el 7 de abril. Por favor, regístrese con anticipación.

Condado de Lee

El Departamento de Salud del Condado de Lee ha reabierto los registros de la vacuna COVID-19.

Las personas que hablan inglés pueden llamar por teléfono al (919) 842-5744 para registrarse.

Las personas que hablan español pueden llamar al (919) 718-4640 opción 8 para registrarse.

El centro de llamadas está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde.

El condado continúa ofreciendo un formulario de preinscripción en línea disponible en leecountync.gov/covid19. Cualquier persona que presente un formulario de preinscripción Y que sea elegible en ese momento para la vacuna será contactada por el Departamento de Salud dentro de los cinco días hábiles para completar el proceso de inscripción. Espere a que el Departamento de Salud se comunique con usted para completar su registro.

Para obtener información adicional sobre las pruebas y las vacunas de COVID-19, llame al Departamento de Salud del Condado de Lee al (919) 718-4640.

También puede consultar con la Clínica Médica Pinehurst, que igualmente recibe una cantidad limitada de vacunas. Puede enviar un formulario de pre-inscripción a través de un portal en línea.

Para las personas que estén dispuestas a viajar fuera del condado, Pinehurst Medical Clinic ha compilado un listado de lugares donde buscar clínicas en un menú desplegable titulado “Otros sitios de vacunación en Carolina del Norte”.

Condado de Lenoir

El condado de Lenoir continúa vacunando a las personas de los Grupos 1, 2 3 y 4, las personas con algunas afecciones médicas y las que viven en viviendas compartidas.

Hay clínicas de vacunación contra el COVID-19 disponibles en:

204 Airport Road en Kinston (984) 215-6819 o (252) 775-5950,

Centro de Salud Comunitario de Kinston en 324 N. Queen Street en Kinston (252) 522-9800,

Departamento de Salud del Condado de Lenoir en 201 N. McLewean Street en Kinston, (252)526-4200

Para empresas u organizaciones que deseen reservar citas en clínicas de vacunación en el lugar, llame al (252) 526-4212. Las vacunas son solo con cita previa.

Debido al gran volumen de llamadas telefónicas a la línea del COVID-19, muchos proveedores de teléfonos celulares han marcado el número de teléfono EOC del condado de Lenoir como “Posible spam”. Para que los residentes no pierdan una llamada del Departamento de Salud del Condado de Lenoir, les pedimos que tengan en cuenta que la etiqueta “Posible llamada no deseada” podría ser un representante del Departamento de Salud del Condado de Lenoir, y responda o simplemente agreguen el número 252-559-1911 a su lista de contactos, lo que eliminará la etiqueta de “Posible spam”.

“Queremos asegurarnos de que todos los residentes del condado de Lenoir que hayan dejado un mensaje al departamento de salud para vacunarse contesten el teléfono cuando llamemos”, dijo Samuel Kornegay, subdirector de manejo de emergencias de los servicios de emergencia del condado de Lenoir.

El administrador del condado de Lenoir, Michael James, estuvo de acuerdo.

El Tránsito del Condado de Lenoir (LCT) ofrece viajes gratis para las personas que necesitan transporte para ir a vacunarse. Las personas que deseen utilizar este servicio deberán seguir la política de programación actual de LCT y llamar a la línea de reservaciones al 252-523-4171, antes de la 1 de la tarde con al menos un día hábil de anticipación.

Los viajes gratuitos serán a los siguientes lugares, solo con cita previa (no hay sitios de vacunación en el automóvil):

Centro de salud comunitario de Kinston

Walgreens (ubicaciones de Heritage Street y Vernon Avenue)

UNC Physicians Network, 204 Airport Road

Las vacunas también se administran en Lenoir County Livestock Arena, 1791 N.C.55, Kinston.

Condado de Lincoln

La línea telefónica para recibir información y agendar citas del programa de vacunación contra el COVID-19 es (704) 479 2202.

La declaración también señala que debido al volumen inicial de llamadas, las líneas pueden estar ocupadas con frecuencia.

¿Dónde hay más información?

Encuentre información sobre las clínicas de vacunación de esta semana aquí.

El sitio web del departamento de salud del condado tiene más información.

Página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Lincoln

Página web del Departamento de Salud del Condado de Lincoln

Condado de Macon

El condado de Macon está vacunando actualmente a personas de los Grupos 1, 2, 3 y 4.

Sin embargo, los residentes de todos los grupos pueden programar una cita para recibir una vacuna a través del Departamento de Salud del Condado de Macon a través del número 828-524-1500. La línea recibe llamadas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Salud Pública del Condado de Macon se comunicará con las personas que están en la lista de espera para programar una cita.

La página de Facebook del departamento de salud del condado es la mejor manera de buscar actualizaciones.

Macon County Transit ofrece transporte gratuito para recibir su vacuna, en caso de ser necesario. Llame al 828-349-2222 para programar su transporte.

Condado de Madison

El condado de Madison está vacunando actualmente a los grupos 1, 2 y 3.

Puede registrarse para recibir la vacuna en línea o llamar al 828-649-0755.

Usted ingresará a una lista de espera y alguien del Departamento de Salud del condado le devolverá la llamada para programar una cita. Usted puede encontrar más información en el sitio web de la agencia, en español e inglés. Sin embargo, el formulario para hacer citas solo está disponible en inglés.

Condado de Martin

Los residentes de los condados de Martin, Tyrrell y Washington pueden registrarse para recibir la vacuna en línea o llamar al 252-793-3023.

La situación cambia con frecuencia, manténgase actualizado con la información sobre las clínicas de vacunación en su página de Facebook: https://www.facebook.com/MTWHealth

Condado de McDowell (Shelbi)

Las vacunas están disponibles para los residentes del condado de McDowell en los Grupos 1, 2, 3 y 4. Esto incluye a los trabajadores de la salud, el personal y los residentes de centros de cuidado a largo plazo, los adultos de 65 años o más, los trabajadores esenciales de primera línea y los adultos de 18 a 64 con una condición médica de alto riesgo.

Un mensaje en el antiguo sistema de registro alerta a los residentes que el condado se mudará a un nuevo sistema. “Mientras tanto, por favor llame a la línea directa de vacunas contra el COVID-19 para recibir ayuda con el registro, solicitar información y reservar citas. El número es 828-223-5735 y recibe llamadas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde”.

Para obtener más información, visite el sitio web de McDowell EMS.

Condado de Mecklenburg

Salud Pública de Mecklenburg proporciona la siguiente información:

Debido al suministro limitado de vacunas y la alta demanda, es posible que no haya citas de vacunación contra el COVID-19 disponibles a través de Salud Pública del Condado de Mecklenburg. A medida que aumente la oferta, agregaremos citas adicionales para personas de los Grupos 1, 2 y 3 y notificaremos a los residentes.

Grupo 1: Trabajadores sanitarios que actualmente trabajan de forma presencial, y personal y residentes de centros de cuidados de larga duración.

Grupo 2: Toda persona de 65 años o más.

Grupo 3: Trabajadores esenciales de primera línea que deben estar en el lugar para trabajar.

Grupo 4: Carolina del Norte anunció que los residentes que tienen una afección médica que los pone en mayor riesgo de enfermarse de gravedad y las personas que viven en ciertos viviendas compartidas serán elegibles para la vacunación a partir del 17 de marzo. El resto del Grupo 4 será elegible a partir del 7 de abril.

Las citas del Grupo 4 estarán disponibles a medida que aumente el suministro de vacunas.

Ingrese a la lista de espera. Los residentes elegibles que no puedan programar una cita y los residentes del Grupo 4 pueden sumarse a la lista de espera de citas del condado de Mecklenburg. A medida que los horarios de las citas abran, se completarán con los nombres que estén en la lista de espera.

NUEVO: Reciba la vacuna en casa. Las personas confinadas en su hogar y que no pueden viajar pueden completar este formulario para solicitar la vacunación en el hogar. Las citas se programarán según los criterios de elegibilidad, el suministro de vacunas y la disponibilidad de citas.

¿En qué grupo estoy?

Salud Pública del Condado de Mecklenburg está siguiendo el Plan de Distribución de Vacunas de Carolina del Norte y vacunando a los residentes con cita previa. No se aceptan visitas sin cita previa. Encuentre su grupo de vacunas aquí.

¿Dónde hay más información?

Página de información sobre la vacunación COVID-19 del condado de Mecklenburg

Condado de Mitchell

El condado de Mitchell está vacunando actualmente a los residentes de los grupos 1, 2 y 3, donde se incluye a los trabajadores de la salud, los residentes de 65 años o más y los trabajadores esenciales de primera línea.

Según el sitio web de Toe River Health, el departamento de salud que cubre los condados de Yancey, Mitchell y Avery, “la vacuna contra el COVID-19 se distribuirá por fases. Si desea conocer la fase en la que usted está para recibir la vacuna, haga clic aquí, ingrese su información y haga clic en enviar. Una vez enviada, la información que nos proporcione nos dirá en qué fase probablemente se encontraría usted. Cuando la vacuna esté disponible para su grupo, lo contactaremos por teléfono o por correo electrónico”.

El sitio web incluye la documentación que los residentes deben llevar a sus citas de vacunación.

¿Cómo se puede saber más?

La página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Mitchell y el sitio web de Toe River Health tienen más información.

Lista de verificación antes de la vacunación contra el COVID-19

Descargar el formulario de segunda dosis

Condado de Montgomery

El Departamento de Salud del Condado de Montgomery ofrece formularios de vacunación en inglés y español.

Para registrarse para recibir una vacuna:

Puede completar un formulario en línea;

Llame al (910) 572-1393, extensión 1236;

O imprima un formulario en inglés o español y colóquelo en el buró de información en la entrada principal del Departamento de Salud del Condado de Montgomery, 217 South Main Street, Troy o en el buzón nocturno ubicado en 102 East Spring Street en Troy.

También puede consultar con FirstHealth of the Carolinas, que recibe casi 1,400 dosis por semana para su programa Operation FirstShot en los condados de Montgomery, Moore, Hoke y Richmond.

Las citas son obligatorias.

Condado de Moore

La línea telefónica del Departamento de Salud del Condado de Moore para hacer citas es 910-947-SHOT. Recibe llamadas todos los martes a la 1 de la tarde y permanece abierta hasta que se llenen todos los espacios cada semana.

Las citas para clínicas del departamento de salud son obligatorias. No se admiten pacientes sin cita previa.

El Departamento de Salud planea administrar las vacunas cada semana mediante la programación de citas en la clínica de vacunas a las personas que figuran como minorías raciales y étnicas que tienen 65 años o más, o que son trabajadores de la salud. Las personas deben preinscribirse a través del portal en línea del condado, www.moorecountync.gov/shot, o mediante una llamada al 910-947-SHOT (7468).

FirstHealth y otros proveedores del área están pre-inscribiendo a personas mayores de 65 años.

La Clínica Médica Pinehurst también está programando citas para vacunas.

Las personas mayores de 65 años pueden pre-inscribirse en cualquier momento en www.moorecountync.gov/shot o llamar al 910-947-SHOT (7468) de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, los siete días de la semana.

La pre-inscripción también está disponible en español en www.moorecountync.gov/vacuna o si llama al 910-947-7468 y sigue las indicaciones en español.

Condado de Nash

El departamento de salud del condado de Nash está vacunando a personas de los grupos 1 al 4. Para hablar con un operador del departamento de salud, llame al 252-462-2079.

Los residentes deben completar el Cuestionario sobre la vacuna contra el COVID-19 y llevarlo a la cita.

Otras agencias y organizaciones del condado ofrecen un número limitado de primeras dosis, que incluyen:

OIC en CHP , 252210 9019 o covidvaccine@oicone.org

, 252210 9019 o covidvaccine@oicone.org OIC en Happy Hill , 252210 9856 o covidvaccine@oicone.org

, 252210 9856 o covidvaccine@oicone.org Iglesia Bautista Ebenezer : 252446 2378 o EBCMyShot@gmail.com

: 252446 2378 o EBCMyShot@gmail.com Farmacia Bailey : 252235 3562

: 252235 3562 Harvest Family Health Center : 252243 1257 o

: 252243 1257 o www.cfhcnc.org/covid19vaccine

UNC Nash Health Care; www.yourshot.org

Para obtener información de contacto y números de dosis, visite el sitio web del departamento de salud:

http://www.nashcountync.gov/731/COVID-19-Information

Condado de New Hanover

Los funcionarios de salud pública aconsejan a las personas que se comuniquen con el Centro de llamadas de coronavirus al 910-798-6800 si tienen preguntas sobre los síntomas del COVID-19, si necesitan pruebas, si quieren conocer su grupo de elegibilidad para la vacuna, o si tienen otras preguntas relacionadas con el COVID-19.

Para obtener más información, visite Health.NHCgov.com/Coronavirus .

Los residentes pueden recibir alertas con actualizaciones sobre el COVID-19 y la disponibilidad de vacunas por correo electrónico.

Los residentes también pueden consultar la página de Facebook del departamento.

Para obtener información en español, haga clic aquí.

Condado de Northampton

El departamento de salud está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3, donde se incluyen los trabajadores de la salud, personas mayores, proveedores de cuidado infantil, educadores que trabajan en escuelas de PreK-12 y trabajadores esenciales de primera línea.

Si está en uno de estos grupos, llame al 252-534-5841 para que lo agreguen a la lista de espera. Un miembro del personal se comunicará con usted cuando las vacunas estén disponibles.

A partir del 13 de marzo, los funcionarios del departamento están trabajando en la lista de espera de vacunación. Se recomienda a los residentes que estén en la lista de espera de la primera dosis y que aún no hayan sido contactados por el departamento que llamen al 252-534-5841.

La información adicional sobre vacunas extra estará disponible en la página de Facebook del departamento.

Condado de Onslow

El sitio web del condado de Onslow informa que solo acepta formularios de registro para las vacunas contra el COVID-19. Si tiene más preguntas o inquietudes, llame al Citizens Phone Bank al 910-989-5027.

El condado ha estado vacunando a personas de los Grupos 1, 2 y 3, incluidas todas las personas mayores de 65 años.

A partir del miércoles 17 de marzo, el estado ha autorizado las vacunas para las personas del Grupo 4, cualquier persona con una afección médica que califique y las personas que viven en viviendas compartidas.

Para obtener un formulario de registro, vaya a:

https://www.onslowcountync.gov/DocumentCenter/View/12875/COVID-19-Questionnaire-and-Vaccination-Form-Updated-22

Para ver el sitio web del condado en español, haga clic aquí

Condado de Orange

Según el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Orange, el departamento actualmente está programando citas para personas de los Grupos 1, 2, 3 y adultos con afecciones médicas de alto riesgo en el Grupo 4.

El condado tiene una página web especial con información

En la esquina superior derecha, use el menú desplegable para acceder al formulario de registro en español.

Las personas de los Grupos 1, 2 y 3, pueden inscribirse para programar citas en esta nueva página web

Si necesita ayuda para registrarse, llame al (919) 913-8088.

A las personas que se registran se les pide que añadan a su lista de contactos el número (919) 913-8088 y covid19vaccine@orangecountync.gov para evitar que las llamadas y los correos electrónicos sean enviados a la carpeta de spam. Las personas que no puedan acceder a Internet o necesitan ayuda para completar el formulario pueden llamar al (919) 913-8088 los siete días de la semana, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Hay traducción al español y otros idiomas disponible.

Las citas se programan según la disponibilidad de vacunas y la fecha en que se inscribió.

Algunas citas están disponibles con otros proveedores:

Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, puede ver el siguiente video:

Claudia Yerena guía una conversación para hablar de la vacuna y contestar las preguntas comunes que estamos escuchando aquí en el Condado de Orange.

Condado de Pamlico

Los residentes del condado de Pamlico en los grupos 1, 2 y 3 pueden preinscribirse para la vacuna por correo electrónico a C19vac@pamlicocounty.org, o llamar al 252-745-5111 o registrarse aquí.

El condado le solicita que incluya su nombre y apellido, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Después de llamar, recibirá un correo electrónico de NCDHHS con instrucciones sobre cómo completar el proceso de registro.

El condado recomienda que revise regularmente la información nueva a través del sitio web o en la página de Facebook de Manejo de Emergencias.

Condado de Pasquotank (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales de Albemarle tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Pender

El condado ahora está vacunando a personas en los Grupos 1, 2 y 3. El estado ha autorizado las vacunas para las personas en el Grupo 4, cualquier persona con una condición médica que califique y aquellos que viven en viviendas compartidas, pero el condado aún no las está administrando a este último grupo.

Si usted ha sido incluido en una lista de llamadas, los funcionarios del condado se comunicarán con usted para programar una cita según la disponibilidad de vacunas. Cuando se haya servido la lista de devolución de llamada actual, ofrecerán programación de citas en línea y citas por teléfono.

Para recibir un mejor servicio, los funcionarios del condado le recomiendan que visite el sitio web del condado o la página de Facebook y las noticias locales para obtener actualizaciones sobre la disponibilidad de vacunas. Gran parte de esa información está en español.

Hemos abierto una nueva línea telefónica dedicada exclusivamente a atender llamadas para dar información sobre la vacunación contra el COVID-19. El número de teléfono es 910-663-4200.

El personal está disponible de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes para responder llamadas relacionadas con la vacuna COVID-19.

Las vacunas se ofrecerán en dos lugares: en el Departamento de Salud de Burgaw y en Hampstead Annex.

Para ver el sitio web del condado en español, haga clic aquí:

Condado de Perquimans (Albemarle = Pasquotank, Perquimans, Camden, Chowan, Currituck, Bertie, Gates y Hertford)

Los servicios de salud regionales del Condado de Perquimans tienen clínicas ambulatorias que atienden pacientes sin cita previa cada semana, según la cantidad de dosis disponibles. Para registrarse, visite el sitio web del departamento o llame al 252-338-WELL.

Puede encontrar las clínicas disponibles cada semana en el sitio web. Marque la casilla con el borde rojo para ver la información detallada.

El departamento solicita que solo las personas que viven en la región de ARHS asistan a las clínicas para la primera dosis. Por favor, no llegue temprano a los sitios.

El departamento tiene una lista de espera para residentes elegibles. Si se registró anteriormente y no ha recibido su vacuna, vuelva a completar su información de contacto.

Condado de Person

El Departamento de Salud del Condado de Person tiene un sitio web especial con información sobre el COVID-19. El departamento describe su “proceso de programación abierta”, donde si hay una próxima clínica de vacunación programada, se hará un anuncio cuando abra la programación. Esto significa que los residentes locales deben prestar atención a los siguientes aspectos del departamento de salud:

pagina de Facebook

Sitio web

Portal en línea

Para inscribirse en la lista de vacunas, llame al (336) 322-6136.

Llame a la línea de información sobre el coronavirus del condado de Person: 336-597-2204 extensión 2278.

NO HABRÁ una nueva lista de espera para cualquier grupo de vacunación activo. Una vez que se llenen todas las citas, se cerrará la línea de citas para la vacuna contra el COVID-19. Se seguirán haciendo anuncios a medida que se programen clínicas de vacunación adicionales y se reabra la línea de citas para la vacuna.

Si puede conducir, hay algunas citas disponibles con otros proveedores:

Condado de Pitt

El condado de Pitt está siguiendo las órdenes ejecutivas del gobernador de Carolina del Norte . Para ver la Orden Ejecutiva reciente, HAGA CLIC AQUÍ

Para obtener más información sobre la estrategia de Carolina del Norte para luchar contra COVID-19, HAGA CLIC AQUÍ

Para comunicarse con la línea directa de información sobre el coronavirus del condado de Pitt, llame al: 252-902-2300 y seleccione la opción 4, o envíe un formulario de solicitud de información en www.PittCountyNC.gov/COVIDinfo ..

y seleccione la opción o envíe un formulario de solicitud de información en Envíenos sus comentarios sobre nuestro servicio al cliente durante el COVID-19 respondiendo esta encuesta rápida

Condado de Polk

Polk está vacunando a los residentes de los Grupos 1, 2, 3 y 4. Las citas se publican aquí cuando estén disponibles, verifique con frecuencia.

También puede seguir la página de Facebook de la División de Salud Pública del Condado de Polk para obtener más información.

Condado de Randolph

Salud Pública del Condado de Randolph actualiza su calendario de vacunación en la página de Facebook del departamento de salud.

Para hacer una cita, llame al 336-365-6110.

El departamento de salud del condado y Randolph Health han creado un formulario de registro en línea.

Después de completar el formulario, según la publicación de Facebook del departamento de salud del condado del 9 de febrero, su nombre ingresará a una lista de espera desde la cual lo llamarán cuando haya citas disponibles.

También puede visitar la página de vacunación COVID-19 de Randolph Health.

Condado de Richmond

Los funcionarios de salud pública del condado de Richmond informan a los residentes a través de su página de Facebook que el estado está proporcionando vacunas a las personas de los Grupos 1, 2 y 3.

Para obtener información sobre COVID-19 en español, haga clic aquí.

Condado de Robeson

Los funcionarios de salud del condado dijeron en su sitio de Facebook que todas las personas elegibles pueden recibir sus vacunas, excepto las del Grupo 5.

Llame al (910) 671-3216 o al 671-3220 para hacer cita.

Los funcionarios también señalan que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado ha establecido un número de teléfono de información para las personas que tienen problemas de salud que el Covid-19 podría complicar o que están desarrollando síntomas similares a los de la gripe. Llame al 866-462-3821 o visite el sitio web.

Para obtener información sobre COVID-19 en español, haga clic aquí.

Condado de Rockingham

El Departamento de Salud del Condado de Rockingham abre la programación de citas para vacunas todos los viernes al mediodía, pendiente de asignación por parte del estado.

Puede reservar su cita por teléfono a través del 336-394-0064 o en línea. Aquí puede encontrar el formulario de consentimiento para recibir la vacuna.

El departamento de salud a veces tiene cancelaciones de última hora. Usted puede ingresar su nombre aquí.

Otro lugar para consultar es la línea de citas de Cone Health al 336-890-1195.

Condado de Rowan

Todos los lunes se publica un enlace en el sitio web del condado para quienes deseen programar una cita para las clínicas de vacunación de esa semana. Las citas para la segunda dosis se pueden hacer aquí.

¡Compruebe con frecuencia!

Siga la página de Facebook o el sitio web del departamento de salud del condado para obtener más información.

Condado de Rutherford

El condado de Rutherford distribuye vacunas en clínicas para las que no es necesaria una cita.

Para obtener más información, consulte la página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Rutherford, la página de Facebook de Manejo de Emergencias del Condado de Rutherford NC o el sitio web del condado.

Condado de Sampson

Las personas elegibles para la vacuna deben visitar el sitio web del Sampson Regional Medical Center para programar una vacuna o unirse a una lista de espera: http://sampsonrmc.org/patients-visitors/coronavirus-covid-19-info/covid-19-vaccine

Si recibió su primera dosis en la clínica de vacunas del centro médico y se acerca la fecha límite para su segunda dosis, el personal se comunicará con usted por teléfono para programar una fecha.

Condado de Escocia

El condado de Escocia recomienda a las personas que contacten a los funcionarios estatales de salud pública y consulten su página de Facebook para obtener actualizaciones.

Además, hay una página web del condado que proporciona información y una línea de ayuda COVID-19 a través del 910-504-8990.

El Sistema de Salud de Escocia también proporciona información y recursos. Además, el condado remite a los residentes a una página de información del CDC.

Para obtener información sobre COVID-19 en español, haga clic aquí.

Condado de Stanly

El condado de Stanly ofrece actualmente vacunas a personas de los Grupos 1, 2 y 3.

Si usted es elegible, llame al 980-323-0205 de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde para programar una cita, o complete el registro en línea aquí.

Condado de Stokes

Para programar una cita con el Departamento de Salud del Condado de Stokes, llame al (336) 593-2400 o envíe un correo electrónico a covid19@co.stokes.nc.us.

La página de Facebook del Departamento de Salud también es un buen lugar para consultar.

Algunas personas en la página de Facebook del departamento de salud sugieren intentar obtener una cita en el LifeBrite Community Hospital of Stokes. Para hacerlo puede llamar al 336-593-5348 y dejar un mensaje.

Condado de Surry

Puede llamar al 336-401-8400 y seleccionar la opción 8 para programar una cita con el Centro de Salud y Nutrición del Condado de Surry, o pre-inscribirse en https://www.surveymonkey.com/r/22CBXKF.

Una vez que se haya registrado, el condado le enviará un correo electrónico para completar el proceso.

Su página de Facebook y la página de información sobre el COVID-19 tienen más información.

Condado de Swain

Puede programar una cita con el condado de Swain llamando al (828) 488-3198 y presionando la opción 1.

El condado también está colaborando con la Banda Oriental de Indios Cherokee para vacunar a los Indios Americanos y Nativos de Alaska.

Deje su nombre (con ortografía), fecha de nacimiento, sexo, raza, dirección física (deletree la calle) y número de teléfono. Hable despacio y repita su número de teléfono dos veces. Un miembro del personal del condado le devolverá la llamada para confirmar que ha sido incluido en la lista de espera.

Siga la página de Facebook del departamento de salud del condado para obtener actualizaciones.

Condado de Transylvania

Las personas elegibles pueden hacer una cita por teléfono al 828-884-4007 o en línea aquí. El sitio web no está disponible en español.

Para recibir notificaciones cuando las citas estén disponibles: Para recibir notificaciones sobre citas de vacunación disponibles, regístrese en el programa T.E.A.M. del condado de Transylvania. Asegúrese de seleccionar “Anuncios generales” para la vacuna COVID-19.

Condado de Tyrrell

Los residentes de los condados de Martin, Tyrrell y Washington pueden registrarse para recibir la vacuna en línea o llamar al 252-793-3023.

La situación cambia con frecuencia, manténgase actualizado con la información sobre las clínicas de vacunación en su página de Facebook: https://www.facebook.com/MTWHealth

Condado de Union

El Condado de Union ofrece vacunas COVID-19 gratuitas en varias ubicaciones, como Atrium Health, Union County Public Health y farmacias selectas.

Llame al 704.292.2550 para obtener ayuda especial.

Los residentes también pueden buscar farmacias por código postal.

Union County Transportation puede ayudarlo a llegar a su cita de vacunación COVID-19. Visite la página de transporte del condado para obtener más detalles.

Para obtener información sobre COVID-19 en español, haga clic aquí.

Condado de Vance (igual que Granville, puede copiar y pegar)

GVPH ha recibido la vacuna Moderna contra el COVID-19 y actualmente está vacunando a los Grupos 1, 2 y 3.

La línea directa de vacunas COVID-19 está abierta (de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a jueves) y hay citas disponibles. Si actualmente usted es elegible para recibir una vacuna, llame a la línea directa de vacunas GVPH COVID al 252-295-1503 para programar una cita.

El Departamento de Salud de Granville-Vance tiene una página web dedicada a dar actualizaciones de la vacuna contra el COVID-19. El sitio web señala que hay citas limitadas y que las personas no deben presentarse sin una cita.

“Cerramos las citas cuando se agota nuestro suministro de vacunas y volvemos a abrir las citas cuando recibimos más vacunas”, dice el sitio web.

Para recibir una vacuna, todos deben estar registrados en el Sistema de administración de vacunas COVID-19 (CVMS). Por lo tanto, cuando llame, es posible que le hagan una serie de preguntas para completar el registro. Para obtener instrucciones más detalladas, visite este sitio web: https://gvph.org/covidvaccines/

Otros proveedores locales están administrando vacunas, mientras duren los suministros.

La página de Facebook del departamento señala que Maria Parham Health ha agregado a su sitio web una lista de espera para la vacuna contra el COVID-19. El sistema hospitalario está administrando vacunas los martes y viernes de 9:45 de la mañana a 2 de la tarde.

Granville Health System ofrecerá las vacunas los martes y miércoles de 10:00 am a 3:00 pm, solo con cita previa. Usted puede hacer una cita en el siguiente enlace

Condado de Wake

Wake County Health tiene una línea directa y una lista de espera abierta. Visite este sitio web aquí para obtener más información y para registrarse. Cualquier persona de un grupo elegible puede llamar a la línea directa de vacunas las 24 horas al (919) 250 1515, o completar el formulario de solicitud siguiente: https://vaccine-registration.wakegov.com/

El sitio web indica que el suministro de vacunas es muy limitado y cambia semanalmente, por lo que no pueden estimar cuánto tiempo tomaría obtener una cita. Su proceso de solicitud no es “por orden de llegada”.

Las opciones del Condado de Wake para la vacunación contra el COVID-19 en este momento incluyen:

Duke Health Raleigh también está programando vacunas cuando estén disponibles. Para obtener más información, visite https://www.dukehealth.org/covid-19-update/covid-19-vaccine-update o llame al (919) 385-0429. Haga clic en esta página para unirse a la lista de espera de Duke.

Rex Hospital tiene una página de información sobre vacunas en su sitio web AQUÍ.

tiene una página de información sobre vacunas en su sitio web AQUÍ. El hospital WakeMed tiene una página web sobre la vacuna contra el COVID-19 aquí

Condado de Warren

Llame al (252) 257-1185 para programar una cita con el Departamento de Salud del Condado de Warren. Las personas en la lista de espera del departamento recibirán llamadas cuando haya citas disponibles.

Otras organizaciones, como Maria Parham Health, Granville Health Systems, departamentos de salud y consultorios médicos (es decir, Vance Family Medicine) pueden tener citas disponibles. Puede encontrar proveedores de vacunas participantes en línea en YourSpotYourShot.nc.gov o llamar a la línea gratuita de COVID-19 al 1-877-490-6642.

Información en español:

http://warrencountyhd.com/wp-content/uploads/2021/02/WARREN-CTY-ARMORY-2.26.21-SPANISH.pdf

Condado de Washington

Los residentes de los condados de Martin, Tyrrell y Washington pueden registrarse para recibir la vacuna en línea o llamar al 252-793-3023.

La situación cambia con frecuencia, manténgase actualizado con la información sobre las clínicas de vacunación en su página de Facebook: https://www.facebook.com/MTWHealth

Condado de Watauga

Los condados de Watauga, Allegheny y Ashe comparten un departamento de salud subordinado al Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches. Los residentes de los Grupos 1, 2, 3 y 4 son elegibles.

Los residentes de los tres condados pueden completar un formulario de interés para vacunarse en el sitio web del Departamento de Salud y ellos le llamarán para programar una cita. Según el sitio web, “si necesita ayuda para completar el formulario, comuníquese con Preparationness@apphealth.com o llame a nuestro Centro de llamadas COVID-19 al (828) 795-1970“.

“También puede enviarnos un mensaje a vacineschedule@apphealth.com para solicitar una cita”, según la página de Facebook de AppHealth.

¿Dónde se puede encontrar más información?

El departamento publica una actualización semanal sobre la situación del COVID-19 para los condados de Alleghany, Ashe y Watauga cada viernes. En este informe, también incluyen una actualización sobre las vacunas. Esta información se puede encontrar en su sitio web en este enlace. También puede ir a la página de Facebook del Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches aquí.

Condado de Wayne

Si es elegible para una vacuna y desea programar su primera dosis, visite nuestro registro aquí. Las segundas dosis se administran solo los martes y jueves. Si le toca una segunda dosis, puede recibir una cualquier día de la semana.

Todas las citas disponibles se mostrarán en el horario. Si no hay citas en la lista, revise el horario más tarde.

Si recibió una primera dosis en el Departamento de Salud del Condado de Wayne y necesita su segunda dosis, recibirá una llamada para programar su cita.

Vaya a este sitio para obtener más información:

Las personas elegibles pueden unirse a una lista de espera. Visite nuestro registro en línea aquí.

También pueden llamar a la línea directa de registro de vacunas, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde al 919-705-1800.

Para ver esto en español, haga clic aquí:

Condado de Wilkes

Para programar una cita para una primera dosis, llame al 336-990-9950. Para programar una cita para la primera dosis en la clínica nocturna, llame al 336-651-7450, según el sitio web del departamento de salud. Haga clic aquí para programar una cita en línea.

Según el sitio web: Si llama durante el horario de la cita (de lunes a viernes, 8:30 de la mañana a 4: 30 de la tarde) y recibe nuestro mensaje grabado, permanezca en la línea y deje que suene hasta que un especialista en citas esté disponible para contestar su llamada.

Para obtener más información, consulte la página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Wilkes.

Condado de Wilson

Según su página de Facebook, el Departamento de Salud del Condado de Wilson ofrece clínicas de vacunación, y para programar una cita usted puede llamar al (252) 360-0500. Las citas también se pueden programar a través del sitio web del departamento de salud.

Los viajes gratuitos están disponibles para las citas de vacunas a través de la aplicación RIDE. Los sitios de vacunación locales se cargan en el sistema de la aplicación, y cualquier persona que solicite un RIDE a esos lugares recibirá automáticamente el RIDE gratuito. Las ubicaciones iniciales son:

Departamento de Salud del Condado de Wilson

Wilson Medical Center

Wilson Community Health Center

Vidant Healthplex

Condado de Yadkin

La página de Facebook de la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Yadkin publica actualizaciones diarias en español e inglés de los casos de COVID-19 en el condado y dirige a los residentes al sitio web del condado para obtener información sobre las vacunas.

“Si bien se puede facturar a las compañías de seguros, la vacuna contra el COVID-19 es gratuita para todos los ciudadanos. Nadie que reciba la vacuna tendrá que pagar de su bolsillo. Nunca nos comunicaremos con usted para pedirle que pague por la vacuna o por información confidencial como contraseñas, números de seguro social, información financiera, etc.”, informa una publicación en el sitio web del departamento de salud.

Para recibir una vacuna, complete este formulario y espere una llamada del condado. “Cuando sea su turno, según las fases y la disponibilidad de la vacuna, lo contactaremos como se mencionó anteriormente y le daremos instrucciones sobre sus próximos pasos”, informa el sitio web. Para obtener una versión en español de este formulario, haga clic aquí.

Para obtener información en español sobre las pruebas de COVID-19 en el condado de Yadkin, haga clic aquí.

Condado de Yancey

El condado de Mitchell está vacunando actualmente a los residentes de los grupos 1, 2 y 3, donde se incluye a los trabajadores de la salud, los residentes de 65 años o más y los trabajadores esenciales de primera línea.

Según el sitio web de Toe River Health, el departamento de salud que cubre los condados de Yancey, Mitchell y Avery, “la vacuna contra el COVID-19 se distribuirá por fases. Si desea conocer la fase en la que usted está para recibir la vacuna, haga clic aquí, ingrese su información y haga clic en enviar. Una vez enviada, la información que nos proporcione nos dirá en qué fase probablemente se encontraría usted. Cuando la vacuna esté disponible para su grupo, lo contactaremos por teléfono o por correo electrónico”.

El sitio web incluye la documentación que los residentes deben llevar a sus citas de vacunación.

¿Quieres saber más?

La página de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Mitchell y el sitio web de Toe River Health tienen más información.

Lista de verificación antes de la vacunación contra el COVID-19

Descargar el formulario de segunda dosis