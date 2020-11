Llegó el éxito que superó el récord de “Despacito”, de Luis Fonsi, que había entrado al Guinness como el video más visto en Youtube.

Despacito fue el primero en recibir 5,000 millones de visitas en YouTube. Pero, este año 2020 la pegajosa y divertida canción infantil “Baby Shark Dance” es oficialmente el video más visto en la historia de YouTube.

Así lo celebró su creador Pinkfong. Por ello, “Baby Shark Dance” entró al Guinness World Records como el video musical más visto en YouTube y el video más visto en YouTube en general.

Baby Shark swims to the top of YouTube, officially becoming the No. 1 most-viewed YouTube video in history, with 7.04 billion YouTube views!

Thanks for all your love and support, everyone!

Watch Baby Shark Dance: https://t.co/MVc3sFwkFp#BabySharkNo1 #BabyShark #BabySharkDance pic.twitter.com/TsyBvG83lT

— pinkfong_usa (@pinkfong_usa) November 2, 2020