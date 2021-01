Gwen Stefani pensó que Blake Shelton jamás le pediría matrimonio

Gwen Stefani dio el sí hace unos días a Blake Shelton, una propuesta que a todos tomó por sorpresa e incluso, la ex vocalista de No Doubt tampoco esperaba del todo, ya que tiene una vida anterior.

Recordemos que Blake Shelton tomó por sorpresa a Gwen Stefani cuando le propuso matrimonio durante una escapada que realizaron a Oklahoma, acompañados de los tres hijos que la cantante tiene con su exmarido.

La artista llegó a la conclusión de que él nunca estaría listo para dar un paso más en su relación sentimental, que surgió de la amistad que entablaron al coincidir en el concurso ‘The X Factor’.

“No me lo esperaba en ese momento, la verdad, en absoluto. No tenía ni idea, nadie lo sabía”, ha explicado a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Irónicamente, ahora que por fin está comprometida, Gwen no puede empezar a planear su boda porque ni se plantea pasar por el altar hasta que se levanten las restricciones que se han implementado durante la pandemia del coronavirus.

Esto, porque quiere una enorme lista de invitados en la segunda boda que tendrá en vida, así que todavía tardará una gran cantidad de meses el contraer nupcias con Blake Shelton.

“A ver, Blake, ¿no podías haberlo hecho antes?”, se ha quejado la vocalista de No Doubt, medio en broma, medio en serio. “No podemos casarnos ahora mismo. Así que me queda tocarme sentada, diciéndome: ‘Perfecto, me toca esperar aún más'”, concluyó.