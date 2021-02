La actriz Gwyneth Paltrow reapareció con una figura espectacular, luce más encantadora que nunca, además de tener ese brillo que la caracteriza y todo esto es gracias a un secreto que tiene para bajar 5 kilos de peso en tiempo récord.

Recordemos que Gwyneth Paltrow es fundadora de la polémica firma Goop y recientemente reveló que su peso aumentó de forma considerable durante las semanas en que estuvo batallando contra el COVID-19.

Debido al COVID-19, Gwyneth Paltrow cambió sus hábitos

Además, se vio obligada a renunciar a su activo estilo de vida a causa del período de confinamiento doméstico, mientras la enfermedad pasaba.

En una interesante charla con el doctor Will Cole en el marco de su podcast “The Art of Being Well”, la estrella de cine aseguró que cuando superó los síntomas del COVID-19, su cuerpo le pedía constantemente la ingesta de pasta y otros alimentos con alto grado de calorías.

Asimismo, Gwyneth atribuyó al Covid-19 la supuesta ralentización de su metabolismo y el aumento repentino de peso.

Para poner fin a esta dinámica, la ex del músico Chris Martin, con quien tiene a sus hijos Apple y Moses, recurrió a un remedio que quizá es inédito para bajar de peso de la forma en que lo hizo.

Gwyneth Paltrow perdió cinco kilos en tiempo récord, ¡te decimos cómo lo hizo!

Y es que, según Gwyneth Paltrow, se limitó a ingerir caldo de hueso durante una semana entera para depurar su organismo y recuperar la vitalidad, y esto se tradujo en nada menos que la pérdida de once libras o casi 5 kilos.

Así es, la actriz se alimentaba con caldo de hueso y sólo le tomó unos cuantos días bajar de peso gracias a este método.

¿Ustedes intentarían la receta de Gwyneth Paltrow?