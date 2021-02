Habla Dita Von Teese, exesposa de Marilyn Manson

La exesposa de Marilyn Manson, Dita Von Teese, se pronunció el 4 de febrero sobre las acusaciones de abuso realizadas por Evan Rachel Wood, expareja del rockero.

Por favor, sepan que los detalles hechos públicos no concuerdan con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. De haber sido así, no me hubiese casado con él en diciembre de 2005 , señaló la vedette estadounidense en Instagram.

Dita Von Teese también declaró que se encontraba procesando , las noticias que salieron a la luz el 1ero de febrero cuando Evan Rachel Wood, expareja de Marilyn Manson, aseguró que el rockero abusó de ella por años.

Ningún tipo de abuso tuvo lugar en cualquiera de las relaciones. Insto a aquellos de ustedes que han incurrido en abusos a dar pasos para sanar y la fuerza para realizarse de forma plena , acotó la modelo y bailarina, quien aseguró que dejó su relación con Manson por infidelidades y abusos de drogas .

Esta es mi única declaración al respecto , subrayó Von Teese y agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella cuando se conocieron los alegatos de abuso sexual contra Manson.

Por el momento, Loma Vista Recordings, la disquera del cantante, canceló todo tipo de relación comercial con el roquero debido a las acusaciones en su contra.