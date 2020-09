Cutter´s Edge, una tienda de afilado de cuchillos en Clifton, Nueva Jersey, pidió a sus clientes: “Habla inglés o paga $10”.

El dueño de Cutter´s Edge, Dave Feinberg, escribió la solicitud a mano en una hoja de papel, luego de que no logró atender a un potencial cliente que no hablaba inglés. “Lo hice por frustración”, explicó Feinberg. “Tenía algo que quitarme del pecho”.

Luego de eso, aparte de recibir llamadas en desacuerdo por la actitud, la tienda obligó a las reacciones en contra de su mensaje, calificado de racista. A través de Twitter las personas quisieron expresar “¿Cómo nos sentimos con Cutter’s Edge?”.

La etapa de arrepentimiento del “Habla inglés o paga $10”

Tras los desacuerdos por su actitud frente a los latinos el dueño se disculpó con otra nota escrita a mano, pues dijo que nunca tuvo la intención de cobrar los $10.

Sin embargo, acerca de su segundo mensaje una clienta dijo: “Después de una reacción violenta, se ha disculpado con otro cartel en el que SU GRAMÁTICA DE INGLÉS está muy mal. Oh, la ironía.

Update on Cutters Edge, the knife sharpening biz in my mom's city of #Clifton, #NJ, who posted a sign saying "Speak English or pay $10 more." After a backlash, they've apologized w another sign in which THEIR ENGLISH GRAMMAR is very wrong. Oh, the irony. pic.twitter.com/G24sRRFx1d — Gina Vergel (@ginavergel7) September 10, 2020

Las reacciones que desencadenó el cartel hizo que Feinberg se sintiera arrepentido. Aunque, también dijo que entre las llamadas que recibió de personas indignadas por su actitud algunas fueron odiosas y hasta vulgares, mientras otras mostraron apoyo.

El propietario expresó estar igualmente herido. “La gente dice ´espero que se vaya a la quiebra y lo pierda todo´”. Explicó que desde el año 1975 su tienda ha cambiado con la demografía. Asimismo, aseguró que se ha llevado bien con sus vecinos, incluyendo dueños de negocios latinos o árabes.

Nueva Jersey se compone de un 20% de latinos

De acuerdo con el censo del 2000 la población latina Nueva Jersey ocupa un 20%. Pero, las estimaciones del censo 2019 indican que son alrededor de 40%.

Los cambios demográficos han obligado a que el distrito escolar incorpore varios idiomas nativos de los estudiantes.

En ese sentido, Rosemary Pino, miembro del consejo de Clifton, dijo: “Mensajes como este (“Habla inglés o paga $10”) nos hacen retroceder siglos”.

Por su parte, Rosa López, que coordina una organización de derechos de los inmigrantes, calificó el letrero como “extremadamente insensible”. La organización indicó que planea presentar una queja a la División de Derechos Civiles de Nueva Jersey.

Mientras tanto, Cutters Edge también recibió apoyo. Héctor Lora, alcalde de Passaic, Nueva Jersey, defendió a Feinberg y dijo que estaba dentro de sus derechos.

Agregó que si a la gente no le gusta el mensaje de Feinberg, pueden optar por no utilizar su negocio. Defendió el hecho de que no es correcto atacar el negocio ajeno al tiempo que expresó: “La sociedad se ha vuelto hipersensible”.