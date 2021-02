Habrá vacunas para todos en EU en abril: dice el Dr. Fauci

El doctor Anthony Fauci pronostica que habrá “vacunas para todos” en abril en Estados Unidos. Con la aceleración en la vacunación, la mayoría de la gente podrá estar protegida contra el COVID-19.

“La tasa de vacunación se acelerará enormemente en los próximos meses”, aseguró Fauci en el Programa Today de la cadena NBC. El epidemiólogo y asesor científico del presidente Joe Biden dijo que se espera entrega de las dos dos vacunas aprobadas. Pero también a la probable aprobación de una tercera vacuna y las medidas del gobierno para incrementar la capacidad de entregar las dosis.

“Cuando llegue abril, casi todos y cualquier persona, en cualquier categoría podrá empezar a vacunarse”, dijo.

Advirtió que tomará “varios meses más” entregar las inyecciones a todos los adultos, pero pronosticó que se puede lograr la inmunidad colectiva para fines del verano.

Hasta el momento, 30 millones de estadounidenses ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Por otro lado,10 millones de ciudadanos ya recibieron las dos dosis. “La cantidad de dosis que vamos a tener nos permitirá acelerar la velocidad de la vacunación”, pronostica el Dr. Fauci. “Vamos por buen camino”

“The fit is better if you put a surgical mask on and put a cloth mask over.”

Watch @SavannahGuthrie’s full interview with Dr. Anthony Fauci about double masking, vaccination efforts and variant strains of COVID-19. pic.twitter.com/mWNpHlejkj

— TODAY (@TODAYshow) February 11, 2021