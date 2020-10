Hackean Among Us y publican mensajes a favor de Trump

Usuarios en Twitter reportaron irregularidades en el juego Among Us desde el 22 de octubre. La empresa creadora del juego InnerSloth confirmó que se trataba de un hackeo en la aplicación.

Desde el 22 de octubre, distintos usuarios mostraron capturas de pantallas de problemas en el juego. InnerSloth confirmó que se trataba de un hackeo y desarrolló una actualización del servidor que afectó a distintos jugadores de Among Us .

"suscribete to eris loris on youtube or you will regret it"

suscribetea eris loris en youtube o te arrepentiras

esto me aparecio junto a un hackeo antes de empezar mi parida de among us

¡alguien podria explicarme de quien o de que se trata? temo que sea algo malo

— Deyis Draws (@DrawsDeyis) October 22, 2020