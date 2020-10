Hackean página web a campaña de Trump

El 27 de octubre por la noche, el sitio web de la campaña electoral de Donald Trump sufrió un hackeo por parte de criminales cibernéticos.

El sitio web donaldjtrump.com fue atacado y en lugar de aparecer el contenido de costumbre, un mensaje se desplegó por el tiempo que duró el ataque.

Ese sitio fue tomado. El mundo ha tenido suficientes noticias falsas difundidas diariamente por el presidente , decía el encabezado del mensaje dejado por los hackers.

Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc

— Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 27, 2020