Hailee Steinfeld: revelan cómo se verá como Bishop para Hawkeye de Disney+

Después de que se confirmara la participación de Hailee Steinfeld en la serie Hawkeye de Disney+, se dieron a conocer las primeras imágenes de cómo se verá en el papel de la aprendiz de Hawkeye.

A través de redes sociales, se difundieron las imágenes del proyecto que se encuentra en producción y en donde podemos ver a la intérprete de Starving como Kate Bishop.

Las fotos la muestran con el traje que utilizará Bishop en la pantalla chica en tonos púrpuras con negros y dejan ver su cabello en tonos más obscuros a los que nos tiene acostumbrados.

Además, en las imágenes podemos ver a la originaria de California por las calles de Nueva York con un arco y una flecha, mientras que en otras fotos aparece al lado de Jeremy Renner, quien ha dado vida a Hawkeye en el Universo Marvel.

Hawkeye forma parte del Universo Cinematográfico Marvel, como parte de las series que se están preparando para ser lanzadas por Disney+, entre las que también se encuentran Loki, WandaVision y Falcón y el Soldado de Invierno.

Aquí te dejamos las imágenes de Hailee Steinfeld como Bishop en Hawkeye.

First look at Hailee Steinfeld in her Kate Bishop outfit 🟣🏹

📷 @CreamOrScream pic.twitter.com/ovmkkrLUPX

— Marvel Facts (@MarveIFacts) December 8, 2020