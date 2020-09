Halo 3 cumple 13 años, un éxito en el mundo de los gamers

Los fanáticos de los videojuegos celebran que Halo 3 arriba a sus 13 años. Hace 13 años, creímos por primera vez. ¡Feliz cumpleaños, Halo 3! , tuiteó la cuenta oficial de Halo .

El 25 de septiembre de 2007, el videojuego salió al mercado convirtiéndose en una propuesta innovadora para muchos jugadores que aún sigue dando la talla. Recientemente, en julio del 2020 se anunció el lanzamiento de la versión para computadoras de Halo 3 que originalmente había sido diseñado para otras consolas.

Cree. Mañana, Halo 3 llega a PC , tuiteó Halo el 13 de julio de 2020 para anunciar el lanzamiento de la adaptación a PC.

En el año 2007, Halo 3 salió al mercado para la consola Xbox 360 y más adelante en Xbox One .

13 years ago, we believed for the very first time. Happy Birthday, Halo 3! pic.twitter.com/mbjNo4HwcY

— Halo (@Halo) September 25, 2020