Entre la incertidumbre que genera lo nuevo y en ocasiones la pereza, hay personas que aún dudan sobre si deben ponerse la vacuna COVID-19.

En un intento por alentar a sus trabajadores a recibir la vacuna contra el coronavirus, Harris Teeter ofreció un jugoso incentivo.

Sus trabajadores que se vacunen recibirán un bono de 100 dólares, según anunció la tienda.

“Para mostrar aún más nuestra gratitud y ayudar a acercarnos al fin de esta pandemia, Harris Teeter anunció recientemente un pago de $100 a cualquier asociado valioso que reciba las dosis completas recomendadas por el fabricante de la vacuna COVID-19“, dijo la compañía en una misiva.

El programa de incentivos instituido por la cadena de supermercados con sede en Carolina del Norte sigue otras iniciativas de la era COVID-19.

Tales como las bonificaciones a los trabajadores y el aumento salarial.

Se trata de un esfuerzo por priorizar la seguridad de sus trabajadores y compradores de las tiendas, según abundó la tienda en ese comunicado.

“Recomendamos encarecidamente a todos nuestros asociados y compradores que reciban la vacuna tan pronto como sean elegibles”, insistió.

