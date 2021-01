Harry Styles estrena videoclip de “Treat People With Kindness”

Harry Styles estrenó el 1ero de enero el videoclip de “Treat People With Kindness”, un sencillo de su última producción discográfica “Fine Line”.

El artista sorprendió a su fanaticada con un verdadero regalo de Año Nuevo al estrenar un videoclip en grises, recreado en un estilo clásico y vintage.

Bailarines se unen al artista que canta sobre un escenario digno de las épocas de oro del siglo XX. Además, la canción “Treat People With Kindness” se presta para evocar esas épocas junto a los vestuarios y coreografías que Harry Styles presentó en su nuevo videoclip.

El artista anunció en su cuenta de Twitter el estreno del nuevo videoclip, encendiendo comentarios de apoyo entre sus fans.

TREAT PEOPLE WITH KINDNESS. OUT NOW.https://t.co/PScWbqZozJ pic.twitter.com/VFujhYHDRg

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 1, 2021