Harry Styles protagoniza filme de Gucci, se trata de Ouvertura of Something that Never Ended, una miniserie creada por la firma italiana.

En total, contiene 7 episodios y el tercero está protagonizado por Harry Styles (a quien su madre defendió recientemente de las críticas), el intérprete de Watermelon Sugar.

La trama toma lugar en una oficina de correos, en donde la protagonista (Silvia Calderoni) escucha las conversaciones ajenas y los clientes están todos muy bien vestidos.

Desde su cuenta de Instagram, Gucci añade sobre la escena que dura poco más de 8 minutos:

El venerable crítico de arte italiano Achille Bonito Oliva, mantiene una curiosa conversación con otro personaje: Harry Styles.

Como parte del Gucci Fest, que se realiza hasta el 22 de noviembre, la firma emite un capítulo cada día y en los videos podemos ver a sus protagonistas atravesar distintas aventuras surrealistas.

El film art, dirigido por Gus Van Sant y Alessandro Michele, muestra un proceso burocrático en el que los asistentes lo mismo llevan pájaros en jaulas que escuchan las conversaciones de las personas que tienen al lado.

Aunque Harry Styles protagoniza el filme de Gucci, la estrella musical solo aparece unos segundos en un jardín con una playera rosa de la marca italiana.

En su escena, habla sobre arte, moda y cultura con el crítico e historiador Achille Bonito Oliva.

Aunque en el filme no se aprecia el atuendo completo de Harry, desde su cuenta de Instagram lo compartió, en él luce unos shorts de mezclilla y unos zapatos Gucci.

Luego de esta colaboración, Harry Styles se mantiene en las tendencias de búsqueda en redes sociales, ya que luego de protagonizar la portada de Vogue, ha sido criticado por aparecer en un vestido azul Gucci.

