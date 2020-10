Harry Styles se cambió el look, le dice adiós a su cabello

Una fanática del intérprete de “Watermelon” tuvo la suerte que muchas y muchos quieren: encontrarse con él, lo que sorprendió a todo su séquito, porque Harry Styles se cambió el look con un corte de cabello.

La sorpresa llegó cuando sus seguidores notaron que su cabello está mucho más corto de lo que acostumbra.

Y, para la felicidad de todos, tanto la fan, como Harry usaron mascarilla de forma correcta. Además, el cantante iba con una playera blanca y lentes de sol que le daban soporte a su cabello ondulado.

Muchos piensan que este nuevo look podría ser para su próxima película, junto a Florence Pugh (protagonista de la cinta Midsommar), Dont Worry Darling, dirigida por Olivia Wilde.

Aunque poco se sabe de este proyecto, se ha dado a conocer que se trata de un thriller psicológico sobre una ama de casa en la década de los 50, donde Harry Styles interpretará a un esposo perfecto y caballeroso.

A pesar de que se cree que la cinta comenzará a filmarse en los próximos meses, ya se ha visto a ambos actores socializando juntos y paseando por Los Ángeles.

Aquí te dejamos las dos imágenes para que nos digas qué opinas de la nueva versión de Harry Styles.

HE LOOKS FINE AS HELL🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️ pic.twitter.com/8W5UquD5fM

— rebecca🥝 she/her (@rebeccaaaaschw) October 19, 2020