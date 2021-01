Harry Styles y Olivia Wilde, ¿será la nueva pareja del 2021?

Muchos se preguntan si Harry Styles y Olivia Wilde son la nueva pareja del 2021. La duda surge después de que el cantante y la actriz se dejaron ver en público, tomados de la mano, el primer fin de semana del 2021.

Wilde de 36 años y Styles de 26 fueron vistos tomados de la mano en la boda de su agente en el Rancho San Isidro, ubicado en Montecito, California.

En las imágenes, que empezaron a viralizarse en redes sociales, Styles sostiene la mano de Wilde y lleva un vaso con una bebida alcohólica en la otra mano. Estas imágenes han dado mucho de qué hablar pues aunque muchos aseguran que ya son pareja, hay quienes asumen que sólo son amigos.

Video of Olivia Wilde and Harry Styles at San Ysidro Ranch in Montecito pic.twitter.com/4XqVVB96Zn — DON'T WORRY DARLING SPOILERS (@DWDspoilers) January 4, 2021

Harry Styles y Olivia Wilde pudieron enamorarse en el set de su nueva película

La ex actriz de “House” y Styles pueden haberse enamorado en el set de su próximo thriller psicológico, “Don’t Worry Darling”, según datos de Page Six. Wilde le dijo a Vogue que decidió elegir a Styles después de verlo en “Dunkirk” e “hizo un pequeño baile de la victoria” cuando Styles se unió oficialmente a la película. El film es protagonizado también por Florence Pugh, Chris Pine y Gemma Chan.

En otras imágenes del día de la boda se puede ver a Styles en una bata blanca, mientras conversa con la novia Glenne Christiaansen y el novio, Jeff Azoff. Además todo parece indicar que Styles fue quien ofició la boda.

HARRY OFFICIATED JEFFS WEDDING. IM SOBBING. WHERE DO I SIGN UP FOR HARRY STYLES TO OFFICIATE MY WEDDING pic.twitter.com/t6cgnDA7BI — rachel🦋 (@canyonmoonblu) January 4, 2021

Según el sitio Page Six, Azoff y Christiaansen condujeron hasta el lugar de su boda en el convertible vintage de Styles. Poco después de que llegara la pareja, los invitados se dirigieron al valet para que los llevaran en autobús al Rancho San Isidro.

Olivia Wilde podría estar lista para un nuevo romance

Esta podría ser la primera relación oficial de Wilde, después de su ruptura con el padre de sus hijos.

Cabe recordar que hace tan solo unos meses que Olivia Wilde se separó del actor Jason Sudekis. La pareja de actores se comprometieron el 2013 y son padres de dos hijos: Otis Alexander y Daisy Josephine.

That was Olivia with her ex .. on the 23 December … LMAO. pic.twitter.com/n4z9V5PxfT — S. (@fearlessmoon09) January 4, 2021

Aunque ya no están comprometidos, la ex pareja parece haber tenido la mejor ruptura en Hollywood. A menudo son fotografiados abrazándose y sonriendo durante los convivios con sus hijos.