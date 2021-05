Luego de que Harvey Weinstein fuera hallado culpable por un jurado y sentenciado a 23 años de prisión, el ex productor de Hollywood volvió a ser noticia, pero ahora no para declarar en su defensa sino para arremeter contra el personal que lo defendió.

Harvey Weinstein demanda a su ex abogado y pide reembolso de 1 mdd

De esta forma, Harvey Weinstein interpuso una demanda contra su ex abogado, José Báez, quien lo representó brevemente durante su juicio y le pidió un millón de dólares por sus honorarios.

Según Weinstein, la demanda es por incumplimiento de contrato y busca que le reembolse un millón de dólares en honorarios legales.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Weinstein alega que Báez se preocupaba regularmente por otros asuntos, endosaba trabajo importante a otros abogados, además que nunca estuvo completamente disponible para los requerimientos del ex productor.

La relación Baéz-Weinstein apenas duró seis meses

Por su parte, Báez, quien es un abogado con sede en Florida es conocido por representar a Casey Anthony y se unió al equipo defensor de Weinstein en enero de 2019.

Apenas duró seis meses trabajando al lado de Weinstein y alegó que la relación con el ex productor no era estrecha, debido a que había otro buffet de abogados con el ex productor.

Según el contrato que firmaron Báez y otro grupo de abogados, Weinstein se comprometió a pagar 2 millones de dólares en pagos mensuales de 200 mil por su trabajo en un caso histórico para el movimiento #MeToo.

El abogado aseguró que no había reembolsos

Otro de los argumentos de Weinstein es que Baéz dijo que no había reembolso de la cantidad acordada, sin embargo, esto no lo entendió del todo el estelar de Hollywood y ahora exije un reembolso.

Weinstein, de 69 años, fue declarado culpable en febrero de 2020 de violar a una aspirante a actriz en 2013 y practicar sexo oral por la fuerza a una asistente de producción en 2006.

En abril, sus abogados presentaron documentos de apelación exigiendo un nuevo juicio, aunque parece poco probable que esto suceda.

Por otra parte, Weinstein podría ser extraditado a California, estado donde tiene denuncias de al menos cinco mujeres en L.A. entre 2004 y 2013.