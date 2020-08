Hay problemas para conectarse a las clases en todo Carolina del Norte

Hay estudiantes que tienen problemas para conectarse a las clases en todo Carolina del Norte en este primer día de clases.

Un sistema de información estudiantil en línea en todo el estado está inactivo el primer día de clases, según los funcionarios.

Este sistema en línea, llamado NCEdCloud, actualmente tiene problemas técnicos. Los equipos de TI de Carolina del Norte están trabajando para resolver el problema.

#DPSAlert | NCEdCloud, the system used to access PowerSchool and Canvas, is experiencing technical issues across the state making it difficult for some staff and students to log in. State IT teams are aware of the issue and are working to resolve it. pic.twitter.com/ctUCK2xOD2

— Durham Public Schools (@DurhamPublicSch) August 17, 2020