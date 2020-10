HBO realizará serie de SpaceX, proyecto que pertenece a Elon Musk

Elon Musk es uno de los hombres más famosos en el mundo, no sólo por ser dueño de Tesla y otras empresas de tecnología, sino porque su mente está en otra dimensión.

Recordemos que Elon Musk tiene un proyecto llamado SpaceX, el cual busca conquistar el espacio para hacerlo un medio habitable en el futuro.

¿Por qué HBO realizará serie de SpaceX?

Esta empresa inició hace apenas un par de meses, cuando envió a la misión SpaceX al espacio y al final terminó como un éxito por su operación.

Estamos en la época del streaming, donde los contenidos son los reyes y HBO ya se fijó en la historia de Elon Musk con el proyecto SpaceX.

Gracias a esto, HBO planea realizar una serie donde refleje todo el trabajo de Elon Musk en su empresa y las contrariedades que tuvieron antes de lanzar la misión de SpaceX.

Esta nueva serie contará con seis episodios y se basará en el libro “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”.

Algunos nombres confirmados para la serie

Ashlee Vance será quien dirija este contenido según el portal Deadline, pero no hay más detalles del elenco que estaría en la serie.

Doug Jung será el guionista de esa empresa y se encargará de colocar uno de los hechos más importantes de los último años en la pantalla chica.

No hay fecha de estreno, pero sí hay número de capítulos

No hay nombre para la serie, pero la historia girará en torno a Musk y su trabajo en SpaceX para recuperar e impulsar los vuelos espaciales estadunidenses desde el sector privado.

En mayo, SpaceX logró su mayor éxito al enviar en uno de sus cohetes reutilizables, a los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley hasta la Estación Espacial Internacional (EEI).

Sabemos que Musk no está involucrado en esta serie inspirada en su vida y su carrera profesional, pero no dudamos que llegue a asesorar algunas situaciones para darle mayor relevancia a la serie.