Game Of Thrones ha sido una de las series de mayor éxito en el mundo, todo mundo esperaba con ansias cada capítulo de la última temporada, aunque el final no dejó del todo satisfechos a sus fans más acérrimos.

Recordemos que Game of Thrones está basada en los libros escritos por George R. R. Martin y la serie duró hasta 2019, sin embargo, HBO ya confirmó que en el 2022 se estrenará la precuela “House of the Dragon”.

HBO realizará tres Spin-Off de la famosa serie Game Of Thrones

Además de esta precuela y como el negocio va a ser redondo, HBO también realizaría tres spin-off más aparte de “Tales of Dunk and Egg”, una producción animada sobre este universo de fantasía.

Según Deadline, HBO tiene tres ideas en desarrollo: “9 Voyages”, sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; “Flea Bottom”, acerca del barrio más pobre de Desembarco del Rey, y “10 000 Ships”, en torno a la princesa Nymeria.

De estos tres proyectos, que están todavía dando sus primeros pasos, “9 Voyages” sería el que podría tener una salida pronto.

¿Quién estaría encargado de ‘9 Voyages’?

En esta serie estaría trabajando Bruno Heller, uno de los creadores de Rome (2005-2007) y sería todo un hit para los seguidores fieles de la serie.

Ya hay una precuela confirmada por los productores

Por otra parte, “House of the Dragon”, la primera serie tras Game of Thrones (2011-2019) y que se centrará en la historia de la Casa Targaryen sí está confirmada.

Esta serie estaría inspirada en el libro “Fire & Blood” (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos relatados en la serie de Game of Thrones y que se adentra en la historia de los Targaryen.

“House of the Dragon” fue creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas que dieron pie a este universo de fantasía épica; y Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie Colony.

Así también, “Tales of Dunk and Egg” se centran en las aventuras de los personajes Dunk y Egg, y suceden algo menos de un siglo antes de lo narrado en “A Song of Ice and Fire”, que es la saga central del universo de Game of Thrones.

¿Quién ya quiere ver estas nuevas series basadas en Game Of Thrones?