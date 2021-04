Heidi Klum comparte video topless

La modelo Heidi Klum se volvió tendencia, luego de compartir su supuesta participación en Sex and the City, sin embargo, volvió a encender las redes sociales al mostrar un video topless.

Desde su Instagram, en donde tiene más de 7.9 millones de seguidores, la también empresaria y conductora presumió su nuevo collar.

Las imágenes muestran a la modelo y actriz de 47 años dentro de una albcerca, con más accesorios como arracadas, anillos y gafas de sol.

En cuestión de minutos el material ha alcanzado más de 347,000 reproducciones.

Aquí te dejamos el video de Heidi Klum topless con el que dijo “gracias por mi nuevo collar”.

Como te mencionamos al inicio de la nota, la modelo alemana se volvió tendencia luego de anunciar su participación en Sex and the City, del cual se prepara una nueva temporada.

¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido muy difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City. No puedo esperar a usar mis Manolo y beber cosmopolitans con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon”, escribió en Instagram.