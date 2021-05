Helicóptero de Border Protection se estrella en Oklahoma City

Un helicóptero de Customs and Border Protection se estrelló esta tarde en Oklahoma City.

El incidente, de acuerdo al departamento de bomberos de Oklahoma sucedió en 1700 block, al norte de Cimarron Rd.

De acuerdo con los oficiales, el incidente habría ocurrido alrededor de las 3:37 PM y tanto el piloto como el copiloto estaban dentro del helicóptero cuando este se estrelló.

Afortunadamente, ambos pudieron salir por cuenta propia después de que este se estrellara contra el piso.

We are responding to the 1700 block of N. Cimarron Rd. – Report of a helicopter down and on fire. We are not on scene yet, but reports say pilots are out of the helicopter and no one else is inside. Unknown injuries. BF 3:37 p.m. pic.twitter.com/d57ifofbc4