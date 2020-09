henderson-ofrece-vacunas-contra-la-gripe-este-fin-de-semana

El Departamento de Salud del Condado de Henderson ofrecerá una vacuna contra la gripe estacional al público el sábado 26 de septiembre en el edificio del Departamento de Salud.

En Carolina del Norte, las infecciones por gripe son más comunes desde finales del otoño hasta principios de la primavera, con actividad que generalmente alcanza su punto máximo en enero o febrero. Las vacunas contra la gripe pueden hacer que las enfermedades sean más leves y reducir el riesgo de resultados más graves.

“Conseguir una vacuna contra la gripe le protege de contraer la gripe, pero también le protege de la propagación a aquellos que no pueden recibir la vacuna”, dijo la Directora Médica Dra. Diana Curran. “Es un gran servicio a toda la comunidad.”

“Prevemos que la vacuna contra la gripe de este año nos protegerá de un brote de gripe”, dijo. “El año pasado, tuvimos 3 aumentos por separado en casos de gripe durante la temporada de gripe. Si tenemos ese tipo de temporada de gripe este año, será bastante estresante para el sistema de salud que ya está afrontando COVID-19“.

Las personas de todas las edades pueden venir a la clínica, que se ofrece en lugar de vacunaciones contra la gripe en las escuelas este otoño. Se alienta a las familias con niños en edad escolar a que vengan.

¿Es este un sitio de prueba COVID-19 ?

No, sólo se ofrecerá la vacuna contra la gripe en el lugar.

¿El evento es “drive-thru”?

No, los asistentes tendrán que entrar por la entrada del Departamento de Servicios Sociales frente a Old Spartanburg Road y salir por el lado del Departamento de Salud frente a la autopista Spartanburg. Se requieren máscaras y las pautas de distanciamiento social se aplicarán estrictamente.

¿Son necesarias las citas?

No, las vacunas se proporcionarán por orden de llegada. Las personas inmunocomprometidas o mayores de 65 años pueden llamar al 828-692-4223, opción 4 para programar una cita con la vacuna. Las citas son limitadas por lo que se alienta a todas las demás a venir a la clínica.

Cualquier persona que tenga fiebre, tos, dolor de garganta o esté mal no será vacunada y no debe entrar en el edificio.

¿Cuáles son los síntomas comunes de la gripe?

Fiebre o sensación de fiebre/escalofríos

Tos

Dolor de garganta

Secreción o congestión nasal

Dolor muscular o corporal

Dolores de cabeza

Fatiga (cansancio)

Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.

¿Cuánto cuesta la vacuna contra la gripe?

El costo dependerá de su proveedor de seguros. El costo de la vacuna para los no asegurados es de $40. Solo se aceptarán pagos en efectivo y cheques en esta clínica de vacunas.

El Departamento de Salud acepta los siguientes seguros: Aetna, Appalachian Benefit Associates, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, Crescent Health Solutions, Health Choice, Healthgram of Crescent, Healthgram of Medcost, Humana/Choice Care Commercial Plans, Medcost, Medicaid, Medicare Advantage, HMO, PPO, PFFS, Medicare Part B, United Health Care y WNC Health Coalition.

Vacunas contra la gripe

El evento de vacunación contra la gripe será el sábado 26 de septiembre en el edificio del Departamento de Salud de Henderson (1200 Spartanburg Highway, Suite 100, Hendersonville, NC 28792) de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Visite el sitio web del condado de Henderson para obtener más información de gripe y para descargar, imprimir y rellenar un formulario de consentimiento que será necesario para el evento de vacunación.